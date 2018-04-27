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У 2017 році в Борисполі зірвалось близько 20% рейсів

П'ятниця, 27 квітня 2018, 14:10
 

У 2017 році в міжнародному аеропорту Бориспіль не вилітало або вилітало не за розкладом 19% всіх рейсів.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на дослідження AirHelp.

Згідно зі статистикою компанії, Бориспіль очолив антирейтинг за кількістю зірваних та відкладених авіарейсів.

В той же час, найкраще працював аеропорт Дніпра. Там затримали або скасували лише 2% рейсів.

Загалом, за підрахунками компанії, у 2017 році щодня в Україні скасовувалось або відкладалось близько 17 авіарейсів.

"Постанова ЄС передбачає компенсацію за відміну чи затримку рейсу, що сполучає українські аеропорти з країнами Європи у розмірі до 600 євро на одного пасажира", — йдеться у дослідженні.

Загалом же авіакомпанії заборгували українським пасажирам близько 2,1 мільйона євро за затримки у відправленні, з яких 1,5 мільйона виплатив столичний аеропорт Бориспіль.

Напомним, серед українських авіакомпаній п'ять лідерів здійснюють близько 93% усіх внутрішніх та міжнародних рейсів.

Економічна правда

Бориспіль
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