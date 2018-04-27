Wizz Air. О планах в Украине, новых направлениях, флоте и конкуренции с Ryanаir

Заместитель генерального директора Стивен Джонс рассказал, что планирует Wizz Air делать в Украине и почему в компании полны оптимизма. (укр)

Перед довгими вихідними угорський лоукостер Wizz Air вирішив додати позитиву українським любителям подорожувати.

Перебуваючи у гарному настрої виконавчий віце-президент і заступник генерального директора компанії Стівен Джонс не приховував, що має для України гарні новини. Утім розкривати всі карти він не поспішав.

Розпочати топ-менеджер вирішив з досягнень компанії та планів на майбутнє. Згодом розповів про нову розробку лоукостера та відповів на питання журналістів про те, як компанія планує вигравати конкуренцію у Ryanair, та чи збирається відновлювати діяльність української "дочки".

Вже після цього Джонс оголосив про запуск нових маршрутів з Києва.

Які плани угорський лоукостер має на український ринок і коли вони будуть реалізовані? Економічна правда вибрала головні тези Джонса, озвучені на прес-конференції у п’ятницю.

Трохи історії та цифр

За минулий рік Wizz Air перевезла близько 30 млн пасажирів, маючи у своєму розпорядженні 96 літаків AirBus. "Сотий літак в нас з’явиться вже в червні поточного року", — каже заступник гендиректора Wizz Air.

У Wizz Air наразі працює понад 4 тисячі співробітників. Перевізник має 28 авіаційних баз у 16 країнах світу. Наступна база, згідно з планами компанії, буде відкрита у Відні вже найближчим часом.

Презентація Wizz Air

"Базуючись у країнах центральної та східної Європи ми зараз маємо найбільшу мережу в цій частині світу", — розповів представник Wizz Air.

Показники компанії

Зростання пасажиропотоку Wizz Air за минулий рік становило 24%, що є одним з найкращих показників серед європейських перевізників. Поточного року авіакомпанія розраховує покращити свій результат ще на 20%.

"Отже, у 2018 році плануємо перевезти близько 35 млн пасажирів, враховуючи наш авіаційний флот у 100 літаків", — сказав Джонс.

"Я знаю багато компаній, але рідко можна побачити таке інтенсивне зростання, яке показала Wizz Air. Наш успіх будується на простому принципі — надання свободи людям, пропонуючи найдешевші перевезення", — додав він.

Про нову розробку — Fare Lock

На зустрічі з журналістами заступник гендиректора вирішив нагадати про одну з нещодавніх розробок компанії — так званий планувальник подорожі.

Він фактично дозволяє проводити резервування польоту відразу для кількох осіб без необхідності внесення великої кількості даних до системи.

"Є спеціальна послуга, яка називається Fare Lock. Ця система дозволяє вам зарезервувати певний квиток, якщо вам подобається його ціна, але ви ще точно не вирішили, будете летіти чи ні. Зафіксувати її можна протягом 48 годин. Звичайно, ця послуга не безкоштовна", — пояснює Джонс.

Презентація Wizz Air

Кожного тижня — новий літак

Представник авіакомпанії також повідомив, що саме даний період часу забезпечив найшвидше зростання Wizz Air за весь час існування. Тож це спонукає менеджмент дбати про розвиток перевізника.

"З березня до липня протягом 17 тижнів ми додамо до нашого флоту 17 нових літаків. Тобто кожного тижня буде один новий літак. Крім того, планується додати 70 нових маршрутів і понад 700 рейсів щотижня. Цей період ми називаємо Wizz Air по всі Європі", — заявив Джонс.

Гарні новини для України – нові напрямки

Витримавши невелику паузу, під час якої були озвучені фінансові показники та плани перевізника, Джонс таки перейшов до гарних для України новин.

Отже Wizz Air оголосив про відкриття трьох нових маршрутів з Києва: до Відня, Франкфурта-на-Майні та Берлін-Шенефельда.

Презентація Wizz Air

Польоти в столицю Австрії почнуться з 28 жовтня, в той час як в німецькі міста лоукостер почне здійснювати рейси вже з 1 липня.

Із запуском рейсу Київ — Франкфурт-на-Майні WizzAir відмовиться від польотів у Франкфурт-Хан (аеропорт, який знаходиться у 120 км від Франкфурту-на-Майні, 60 км — від міста Кобленц).

Рейси виконуватимуться щодня (перші два тижні рейси до Німеччини здійснюватимуться 4 рази на тиждень, а потім щодня). Ціна квитків стартує від 980 гривень в одну сторону.

Крім того, з 21 червня Wizz запустить два нові маршрути з Києва до Лісабона і Таллінну, запуск яких раніш був перенесений на два місяці.

Квитки до столиці Естонії стартують від 1099 гривень, до португальського міста — від 2499 гривень.

Збільшення флоту в Києві

Окрім збільшення маршрутів та інтенсивності перевезень Wizz Air також збільшить свій авіаційний флот, який базується у Києві. Кількість літаків зросте з двох до трьох.

"Це додасть ще 100 млн доларів інвестицій і разом інвестиції становитимуть 303 млн доларів, що дозволить створити близько сотні нових робочих місць", — каже представник угорської компанії.

"Це ми говоримо лише про Київ, в масштабах всієї України цифра набагато більша. За рахунок 1,5 млн пасажиромісць ми спонукаємо до розвитку як туризм, так і суміжні галузі. В цілому створюється понад 500 робочих місць", — порахував Джонс.

Конкуренція з Ryanair

На питання, чи боїться Wizz Air конкуренції з Ryanair на українських маршрутах, Джонс відповів: "Ні. Ми свою увагу зосереджуємо на своєму бізнесі".

З його слів, конкуренція на українських маршрутах з Ryanair не зашкодить компанії, а навпаки, підвищить ефективність її роботи.

"Конкуренції ми не боїмося, ми вважаємо, що це добре, вона рухає нас до підвищення ефективності й на краще обслуговування наших клієнтів.

"Ми намагаємося максимально знижувати наші витрати — це ті речі, які ми можемо контролювати. Ми не піклуємося про те, на що не можемо впливати", — пояснив представник перевізника.

Виконавчий віце-президент Wizz Air Стівен Джонс і заступник гендиректора аеропорту "Київ" Валерій Поліщук. джерело: mandria.ua

Чи повернеться українська "дочка"

Вже традиційним для будь якої прес-конференції за участі представників Wizz Air стало питання поновлення роботи української "дочки" — компанії "Візз Ейр Україна".

Вона почала свою роботу у квітні 2008 року і була першим авіаперевізником класу low-cost в нашій державі.

У квітні 2015 року "Візз Ейр Україна", яка на той час виконувала 16 рейсів на двох літаках, оголосила про припинення своєї діяльності. У головному офісі компанії пояснили, що закрити "дочку" вирішили з "ділових міркувань, пов'язаних з ситуацією на сході України".

Щодо поновлення її роботи, Джонс зазначив, що це питання вивчається, а загалом до 2028 року компанія планує збільшити флот до 300 літаків, і для цього буде відкривати нові ринки.

При цьому він додав, що в Україні є непогані можливості для розширення роботи в інших регіональних аеропортах, крім тих, де вже працює компанія. За словами топ-менеджера, команда авіаперевізника наразі вивчає це питання.