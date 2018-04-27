Мінфін пропонує перевіряти отримувачів державної допомоги
П'ятниця, 27 квітня 2018, 13:00
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Міністерство фінансів презентувало для публічного обговорення проект закону щодо верифікації та моніторингу державних виплат.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зокрема, цим законом міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат.
В Мінфіні сподіваються, що ухвалення цього закону у майбутньому зробить державну допомогу більш адресною та зменшить можливості для зловживань при її отриманні.
"Це сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні. Окрім того, це підвищить адресність державних виплат та оптимізує бюджетні видатки", — йдеться у повідомленні Мінфіну.
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Економічна правда