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Мінфін пропонує перевіряти отримувачів державної допомоги

П'ятниця, 27 квітня 2018, 13:00
 

Міністерство фінансів презентувало для публічного обговорення проект закону щодо верифікації та моніторингу державних виплат.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зокрема, цим законом міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат.

В Мінфіні сподіваються, що ухвалення цього закону у майбутньому зробить державну допомогу більш адресною та зменшить можливості для зловживань при її отриманні.

"Це сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні. Окрім того, це підвищить адресність державних виплат та оптимізує бюджетні видатки", — йдеться у повідомленні Мінфіну.

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Економічна правда

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