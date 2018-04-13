OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об укреплении гривни, повышении "минималки" и штрафах за "евробляхи".

О декларациях для богачей. Министерство финансов предлагает вести отдельный учет состоятельных украинцев, обязав их ежегодно представлять декларации об имущественном состоянии и доходах.

О снятии ареста с Укртелекома. Печерский районный суд снял арест с 92,79% акций Укртелекома по иску Фонда госимущества.

О Северном потоке-2. Дания хочет привязать строительство газопровода "Северный поток-2" к сохранению роли Украины как страны-транзитера газа.

О блокировке Telegram. Таганский районный суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

О Вовке из НКРЭ. Конкурсная комиссия не допустила действующего главу Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЭКУ.

О штрафах за "евробляхи". ГФС оштрафовала харьковчанку на 1,756 млн гривен за пользование автомобилем на литовских номерах без проведения его таможенного оформления и оплаты таможенных платежей.

Об укреплении гривни. Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 гривен за доллар.

О повышении "минималки". Решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривен будет принято, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.

Вы хотите знать больше?

Танцы вокруг трубы. Все, что надо знать о "Северном потоке-2" и угрозах для Украины

"Газпром" получил разрешения на строительство и эксплуатацию спорного газопровода "Северный поток-2" уже от двух стран. Можно ли остановить проект и какими могут быть последствия для Украины в случае его реализации?

Дмитрий Борисов: У меня официанты зарабатывают в месяц от 1 до 3 тысяч долларов

В фокусе "Зе интервьюера" и ЭП — один из самых успешных рестораторов страны Дима Борисов.