ГФС оштрафовала харьковчанку на 1,75 миллиона гривен за "евробляхи"

ГФС оштрафовала харьковчанку Анну Кривуц на 1,756 миллиона гривен за пользование автомобилем на литовских номерах без проведения его таможенного оформления и оплаты таможенных платежей.

Об этом сказано в официальном ответе Главного управления ГФС в Харьковской области на запрос журналистов, передают Українські Новини.

Согласно этому документу, в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка - Нехотеевка" ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме "временный ввоз".

В ноябре 2017 года в Управление ГФС в Харьковской области поступило письмо Управления патрульной полиции в Харькове, в котором сообщалось о фактах систематического пользования гражданкой Кривуц автомобилем Mercedes-Benz CLK 320 с еврономерами.

"Гражданка Кривуц неоднократно задерживалась сотрудниками полиции в Харькове в связи с нарушениями ею правил дорожного движения", - говорится в тексте.

Авторы письма также отмечают, что Кривуц 28 декабря 2017 года отказалась от дачи пояснений по факту пользования автомобилем.

В связи с этим 5 апреля Харьковская таможня ГФС вынесла постановление, в котором Кривуц была признана виновной в нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса, на нее наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн гривен.

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Экономическая правда