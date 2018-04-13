Розенко рассказал о дальнейшем повышении "минималки"

Решение о возможности повышения размера минимальной зарплаты до 4100 гривен будет принято, учитывая экономические итоги первого квартала 2018 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью "Укрінформ".

Он напомнил, что соответствующую инициативу провозгласил президент Украины.

"В письме в Кабинет Министров и в Верховную Раду президент отметил, что экономические тенденции Украины позволяют говорить о том, что 3 тысячи 723 гривны могут быть не последним повышением минимальной заработной платы в 2018 году, и предложил рассмотреть возможность повысить минимальную заработную плату до 4 тысяч 100 гривен. Я абсолютно поддерживаю эту идею и убежден, что мы обязаны ее реализовать", - сказал Розенко.

Он также отметил, что Верховная Рада Украины поставила задачу, чтобы по итогам I квартала правительство изучило этот вопрос и внесло соответствующие предложения.

"Реальную картину по итогам экономической деятельности I квартала мы будем иметь в конце апреля - начале мая. Я думаю, что тогда мы сможем определиться, когда идея 4100 гривен будет реализована", - отметил вице-премьер-министр.

Напомним, экспертный консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли базируется на сценарии, согласно которому среднегодовая минимальная зарплата в Украине может вырасти до 6200 гривен в 2021 году.

Экономическая правда