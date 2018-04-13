Goldman Sachs спрогнозировал курс гривни

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривни и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 гривен за доллар.



Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестбанка, передает "Интерфакс-Украина".



Аналитики Goldman Sachs при этом обратили внимание, что гривня взяла курс на укрепление уже с начала года, тогда как первые месяцы 2017 года динамика была боковой.

Ранее, в середине августе 2017 года аналитики Goldman Sachs прогнозировали рост курса гривни в перспективе трех месяцев до 25,3 грн/доллар, шести месяцев – до 25 грн/доллар, 12 месяцев и к концу 2018 года – до 24,8 грн/доллар.



Нацвалюта тогда находилась в нисходящем тренде, который наметился в начале апреля и продлился до конца лета. Гривня при этом укрепилась до 25,44 грн/доллар с 27,18 грн/доллар.



В последние числа августа 2017 года гривня развернулась вниз. Национальный банк Украины связывал соответствующий разворот со спекуляциями относительно ожидаемой осенью девальвации гривны и для сглаживания повышенной волатильности вынужден был несколько раз выходить на рынок с продажей валюты.



Тем не менее, курс гривни, за исключением некоторого периода в ноябре, продолжал снижаться и завершил 2017 год на отметке 28,09 грн/доллар, что на 3,9% ниже, чем годом ранее.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда