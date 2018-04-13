Минфин хочет обязать подавать декларации самых состоятельных украинцев

Министерство финансов предлагает вести отдельный учет состоятельных украинцев, обязав их ежегодно представлять декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ориентировочное количество физлиц - налогоплательщиков во время проведения декларационной кампании составит 1200 человек", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно ему, относить к категории состоятельных предлагается граждан по одному из трех критериев: конечный бенефициарный владелец крупного налогоплательщика; общий налогооблагаемый доход за предыдущий год в 50 млн грн; прямое или косвенное владение 10% и более юрлица-нерезидента, задекларировавшего доход за предыдущий год 10 млн евро и более.

Несвоевременную подачу налоговой декларации Минфин предлагает карать штрафом в 10% от суммы начисленного налога на доходы физлиц.

"Мировая налоговая практика подтвердила, что от применения специальных мер в работе с налогоплательщиками, имеющих большие доходы, государство может иметь значительную пользу, поскольку относительно незначительное количество налогоплательщиков обеспечивает большой процент от общего объема доходов", – отмечают авторы законопроекта.

Они ссылаются на результаты декларационной кампании за 2016 год, в которой 63 физлица подали налоговые декларации, задекларировав в общей сумме доход 7,66 млрд грн, и которым было доначислено 225,2 млн грн НДФЛ и 26,6 млн грн военного сбора.

Законопроект расширяет полномочия Государственной фискальной службы получать исключительно по письменному требованию информацию об обороте средств состоятельных физлиц на банковских счетах при условии надлежащей защиты таких данных.

"Установление таких правил является одним из механизмов повышения уровня налоговой дисциплины среди налогоплательщиков - физических лиц со значительными доходами и улучшения эффективности контроля со стороны государства", – считает Минфин.