OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О новых санкциях против РФ, трудовой миграции и нелегальном алкоголе.
О новых санкциях против РФ. Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России.
Об ограничении скорости интернета. Мобильный оператор "Киевстар" с 11 апреля установил ограничение скорости для услуги передачи данных в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки.
О транзите газа. "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
О трудовой миграции. Кабинет министров подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции.
Снова о Кононенко. Премьер Гройсман обратился к ГПУ и САП с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов.
О нелегальном алкоголе. Европейская Комиссия начинает масштабную компанию по борьбе с контрафактом в странах-партнерах ЕС.
О госкомпаниях. Из 3,5 тысячи предприятий, оставшихся в государственной собственности, 1255 фактически не работают и подлежат ликвидации.
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