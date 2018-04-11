OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О новых санкциях против РФ, трудовой миграции и нелегальном алкоголе.

О новых санкциях против РФ. Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России.

Об ограничении скорости интернета. Мобильный оператор "Киевстар" с 11 апреля установил ограничение скорости для услуги передачи данных в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки.

О транзите газа. "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

О трудовой миграции. Кабинет министров подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров для прекращения трудовой миграции.

Снова о Кононенко. Премьер Гройсман обратился к ГПУ и САП с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов.

О нелегальном алкоголе. Европейская Комиссия начинает масштабную компанию по борьбе с контрафактом в странах-партнерах ЕС.

О госкомпаниях. Из 3,5 тысячи предприятий, оставшихся в государственной собственности, 1255 фактически не работают и подлежат ликвидации.

Вы хотите знать больше?

Черный лебедь для российских олигархов: почему все говорят о новых санкциях США

Почему последние санкции США в отношении российских олигархов и чиновников так ударили по рублю, и что это значит для Украины.

Чемодан — вокзал — Борисполь: нужен ли Киеву "Воздушный экспресс"

В скором времени может начаться строительство железнодорожной ветки в аэропорт "Борисполь". Сколько денег будет потрачено на проект и что это даст пассажирам?