Гройсман попросил проверить выдачу лицензий на добычу лития окружению Кононенко

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Генеральной прокуратуре и Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.

Об этом он заявил на заседании правительства 11 апреля.

"Я сегодня утром подписал письмо Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной прокуратуре с просьбой провести тщательную проверку, действительно ли факты, изложенные в СМИ, имели место", - заявил Гройсман.

"Если имели, должна быть жесткая ответственность. Такие случае не могут оставаться за пределами внимания власти", - сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - "Петро-Консалтинг" - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды на Донбассе.

Ранее директор института геологии КНУ им. Т. Шевченко Владимир Михайлов рассказал, что ресурсы оксида лития в Украине достигают 500 тыс. тонн.

Крупнейшими потребителями лития являются стеклянная и керамическая области – около 31%. Производство аккумуляторных батарей потребляет 23% лития.

Экономическая правда