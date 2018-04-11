Европейцы боятся нелегального алкоголя из Украины

Европейская Комиссия начинает масштабную компанию по борьбе с контрафактом в странах-партнерах ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

В очередной раз европейцы высказывают свои опасения по поводу украинского рынка нелегального алкоголя, который уже признан самым большим в Европе, достигает 60% и уводит из бюджета около 360 млн евро. Боятся европейские партнеры, что уже в нынешнем году контрафакт выплеснется за границы Украины и наводнит европейские страны.

Как отмечается, Европейская Комиссия пригласила к проекту профильную ассоциацию Укрводка и отечественные компании производители алкоголя с просьбой высказать свои замечания по запланированному 'Counterfeit and Piracy watch-list' - "Контрольному списку поддельных и контрафактных товаров" из Украины. Европейская инициатива направлена на выявление онлайн и частных площадок, которые позволяют производить и реализовывать контрафактные и контрабандные товары в странах, не входящих в Европейский союз.

ЕК планирует официально опубликовать список производителей и продавцов контрафакта уже в этом году и регулярно его обновлять. В первую очередь, чтобы отследить работу контролирующих органов, эффективность их работы и уменьшить уровень коррупции на местах.

Привлекло европейцев и расследование украинской Антикоррупционной правозащитной организации - по их данным половина государственных спиртзаводов производит нелегальный спирт, а нелегальная водка производится на полноценных ликероводочных заводах - 10 из 30 заводов занимаются производством контрафакта.

"Наши европейские коллеги настроены решительно. Они готовы задавать вопросы на государственном уровне, почему в Украине нелегальный рынок алкоголя стал такой масштабной проблемой. Кроме того, они прекрасно понимают, что это минимум 12 млрд гривен внутреннего ресурса, который должен оставаться в госказне, а не в карманах преступников и коррупционеров", - отметил глава ассоциации Укрводка Владимир Остапюк.

Также отмечается, что правительственным органам будет предложено расследовать все факты производства и продажи нелегальной продукции и ужесточить ответственности за эти нарушения. После вступления в должность исполнительный директор ЕС будет следить за тем, насколько хорошо местные регулирующие органы контролируют эти рынки, и активно ли они сокращают доступность контрафактных товаров.

Особое внимание будет к Украине, которая имеет худшую в Европе статистику борьбы с коррупцией - по данным Transparency International Украина ухудшила позиции и занимает лишь 130 строчку рейтинга борьбы с коррупцией.

По мнению Европейской Комиссии нелегальный рынок является "конкретным бедствием для экономики", препятствует инвестициям и занятости в секторах, связанных с производством алкоголя. Управление интеллектуальной собственности ЕС и Организация экономического сотрудничества и развития сообщили, что ежегодно около 5% импорта ЕС (на сумму 85 млрд евро) являются небезопасным контрафактом, в основном из стран-соседей ЕС.

Экономическая правда