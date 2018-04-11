Черный лебедь для российских олигархов: почему все говорят о новых санкциях США

Почему последние санкции США в отношении российских олигархов и чиновников так ударили по рублю, и что это значит для Украины.(Укр.)

Що сталось? Минулої п'ятниці Міністерство фінансів США після консультацій з Держдепартаментом запровадило санкції стосовно 12 російських компаній, 7 російськихї бізнесменів і 17 урядовців. До санкційного списку також потрапила компанія, яка заємається торгівлею зброєю та пов’язаний з нею банк. США і до цього вводили санкції, та цей "раунд" став найбільшим з 2014 року, відколи почалась анексія Криму. Він призвів до значного падіння цін на російські активи на фінансових ринках та до обвалу на російських фондових ринках.

Чому ввели нові санкції? Серед головних причин експерти називають загостраненя ситуації в Сирії через ракетний удар по авіабазі "Тіфор" в провінції Хомс. Також США звинувачують сирійські урядові війська, які підтримує Росія, у здійсненні хімічної атаки у місті Дума під Дамаском. "Російський уряд діє непропорційно на користь олігархів і урядових еліт. Російський уряд залучений у різну ворожу активність по всій земній кулі, зокрема тривалу окупацію Криму та розпалювання насильства в Східній Україні, підтримку режиму Асада матеріалами і зброєю так, що він може бомбити власних громадян; намагається підірвати західні демократії та веде ворожу кіберактивність. Російські олігархи та еліти, які отримували вигоду від цієї корумпованої системи, більше не зможуть уникати наслідків дестабілізаційної активності їхнього уряду", — заявив голова Мінфіну США Стівен Муніч.

Хто хто саме потрапив під санкції? До "чорнорго списку" (SDNList) потрапили переважно "друзі Путіна". Серед них такі бізнесмени як Олег Дерипаска, Віктор Вексельберг, Сулейман Керімов, Андрій Скоч та Володимир Богданов. Під санкції також потрапили підконтрольні їм компанії. Найбільша з них — російський алюмінієвий гігант Олеги Дерипаски — РусАл, акції якого торгувались на біржі Гонконгу. До чорного списку також потрапила компанія "Газпром буріння" Ігоря Ротенберга, група "Ренова" Вексельберга та "Ладога менеджмент" Кирила Шамалова. У списку також опинився підконтрольний Рособоронекспорту банк РФК. Крім цього, в спику опинилися такі відомі російські чиновники як голова Газпрому Олексій Міллер, керівник Газпромбанку Андрій Акімов та голова ВТБ Андрій Костін.

Що саме за санкції? Ці санкції було введно ще у 2014 році. Головна суть полягає у їх розширенні на найближче оточення Путіна. Членам цього списку заборонений в'їзд в США. Американська влада заморожує всі активи цих людей і компаній на своїй території; громадянам США заборонено з ними співпрацювати. Іноземні громадяни за співпрацю з учасниками списку самі можуть потрапити під санкції. Через це для багатьох компаній значно ускладнюється вихід на боргові ринки.

До чого призвели ці санкції? Російські фінансисти назвали позавчорашній день "чорним понеділком", адже значно подешевшали майже всі "блакитні фішки" на російському фондовому ринку. Фондові індекси обвалились на 8-11%. Експерти тепер вважають, що для багатьох іноземних інвесторів всі російські активи є "токсичними" і торгуватимуться зі значними знижками, адже не виключено, що в маубутньому список буде розширено. Не олігархи, а рядові росіяни відчули це на собі через зниження курсу рубля щодо основних валют. Втім воно не є таким фатальним. В кінці того ж 2014 року, курс євро на фоні анексії Криму і воєнних подій на сході України сягав 100 рублів, після чого знизився до 70.