Чемодан — вокзал — Борисполь: нужен ли Киеву "Воздушный экспресс"

В скором времени может начаться строительство железнодорожной ветки в аэропорт "Борисполь". Сколько денег будет потрачено на проект и что это даст пассажирам? (Укр.)

На початку року українці відзначили великий маленький ювілей – сім років як влада обіцяє побудувати залізничне сполучення між Києвом та аеропортом "Бориспіль".

Вперше в далекому 2011 році про будівництво "Повітряного експресу" заговорив тодішній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, якого нещодавно добровільно-примусово повернули до України через підозру у мільйонних розкраданнях. Тоді Каськіву завершити обіцяне не вдалося – після Майдану він вимушено пішов з посади, а згодом і залишив країну.

Спочатку план передбачав запуск швидкісної електрички, однак з'ясувалося, що вона буде створювати перешкоди для аеронавігаційного обладнання аеропорту.

Пізніше розглядався варіант підземного тунелю, але він виявився би значно дорожчим за початковий задум. Тож чиновники взяли паузу, щоб оцінити доцільність вкладення інвестицій.

Реанімувати "Повітряний експрес" вирішили наприкінці минулого року – полегшений варіант побудують за гроші "Укрзалізниці". Влада обіцяє, що вже до кінця року до аеропорту можна буде доїхати набагато швидше, зручніше та дешевше.

Яким буде оновлений "Повітряний експрес", чи полегшить він життя пасажирам та наскільки доцільно витрачати сотні мільйонів бюджетних коштів на подібний проект, розбиралася ЕП.

Будуй своє

Про будівництво швидкісного залізничного сполучення між столицею та найбільшим аеропортом країни почали говорити ще в 2011 році. Тоді "Повітряний експрес", який згодом отримав скандальну славу, хотіли збудувати з нуля.

Перший камінь проекту планувалося закласти ще 7 років тому.

Обіцянки розпочати будівництво лунали протягом двох років, однак грошей на "Повітряний експрес" не було, хоча про залучення 372 млн доларів кредиту від Експортно-імпортного банку Китаю було домовлено ще в 2011-му. Старт відкладався через "важкі перемовини щодо узгодження умов проекту".

Перший транш в обсязі 52 млн доларів китайці виділили влітку 2013 року, він мав піти на виконання проектних та підготовчих робіт. Втім, як пізніше заявили у Міністерстві інфраструктури, ці кошти "десь розчинилися".

У листопаді того ж року, перед самим початком Майдану, Каськів повідомив про початок будівництва. Втім, вже у лютому 2014-го зі зрозумілих причин голова Держінвестпроекту був змушений звільнитися за власним бажанням і залишити країну.

Поки правоохоронці шукали фігурантів багатомільйонних розкрадань, здійснених під час реалізації проекту, у Мінінфраструктури засумнівалися в доцільності його продовження.

Тодішній заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян заявив про необхідність проведення консультацій, вивчення доцільності продовження робіт, але при цьому наголосив, що говорити про повне припинення проекту зарано.

Повернутися до цього питання вирішили за два роки.

Повітряний експрес 2.0

16 лютого поточного року Кабмін вирішив, що лінію швидкісного залізничного сполучення з "Борисполем" таки варто побудувати.

До 1 червня "Укрзалізниці" доручено провести всі необхідні організаційні та технологічні заходи, пов'язані з підготовкою і початком будівництва. Пуск поїздів на новому маршруті має відбутися на початку грудня.

Згідно з проектом, маршрут буде прокладений від вокзалу станції Київ-Пасажирський через станції Видубичі та Дарниця до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Для реалізації проекту планується добудувати до існуючої залізничної інфраструктури шляхопровід, 4 км колії та дві зупиночні платформи поблизу "Борисполя".

"Платформи знаходитимуться біля терміналу аеропорту. Експрес двічі зупинятиметься на шляху до "Борисполя". Фактично добудувати потрібно лише 4 км шляху", – пояснює прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Час у дорозі за задумом повинен складати 35 хвилин, вартість квитка – 80-120 гривень.

Попередні інвестиції, за розрахунками "Укрзалізниці", становитимуть до 800 млн гривень, з яких 450 млн гривень витратять на будівництво шляхопроводу, 100 млн гривень на залізничну інфраструктуру, 170 млн – на відновлення рейкових автобусів та спорудження боксу депо для їх обслуговування. Наприкінці березня УЗ вже оголосила перші тендери на 112 та 17 млн гривень.

Рухомий склад складатиметься з 11 поїздів PESA 620 М на 91 місце та 2 поїздів PESA 630 М на 192 місця.

"Усі поїзди за півроку будуть підготовлені до експлуатації. Заплановано, що після їхнього запуску понад 2,6 млн осіб або 35% загального пасажиропотоку на напрямку користуватиметься залізничним транспортом, що принесе компанії понад 300 млн гривень за рік", - розповідає представник УЗ.

Також в компанії очікують, що завдяки залізничному сполученню з аеропортом зменшиться завантаженість автошляхів на тисячу автомобільних та 30 автобусних поїздок на день, що має позитивно позначиться на екологічній ситуації в регіоні.

"За" і "проти"

Підтримують будівництво проекту як Міністерство інфраструктури, так і підприємства, які належать до сфери його управління: "Укрзалізниця" та аеропорт "Бориспіль".

Один з головних аргументів – треба готуватися до зростання пасажиропотоку. Менеджмент держпідприємства відзначає, що "Повітряний експрес" буде актуальним коли аеропорт вийде на прямий пасажиропотік (з точки А в точку В - ЕП) в 10 млн осіб.

За минулий рік "Бориспіль" вже обслужив понад 10 млн осіб, однак досягти таких показників вдалося завдяки запровадженню "хабової" стратегії розвитку.

"Пасажиропотік суттєво зріс тому що МАУ перейшла на транзитну модель. Велика частина цих пасажирів - транзитні, які не користуються залізничними перевезеннями або таксі, а просто пересідають в аеропорту на інший рейс. Треба рахувати тільки тих пасажирів, для яких "Бориспіль" це точка А або Б", - каже екс-заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

"Тому мені здається, що за умови пасажиропотоку в 10 млн осіб цей проект не буде окупатися в найближчому майбутньому", - додає він.

Представники ж МІУ стверджують, що "Повітряний експрес" – проект на перспективу. "При збереженні динаміки зростання пасажиропотоку через 5 років він може сягнути 25 млн пасажирів на рік. Тоді вже можуть з’явитися проблеми з транспортом", - заявляють у міністерстві.

В свою чергу транспортний експерт Олександр Кава вважає, що реалізація цього проекту – "просто трата державних коштів".

"Доїхати до "Борисполя" зараз немає жодних проблем. За ці гроші УЗ могла купити 35-40 нових пасажирських вагонів, які могли б перевозити сотні тисяч пасажирів на рік, або придбати 800 нових вантажних вагонів, які б за рік заробили не менше 100 млн гривень чистого прибутку", - вважає експерт.

Що стосується коштів на проект, то цього разу вирішили обійтися без "китайських кредитів". Планується витратити до 800 млн гривень "Укрзалізниці", термін окупності – 10,5 років.

Однак галузеві експерти сумніваються, що компанії вдасться повернути кошти за вказаний час.

"У мене є підозра, що кошторис, як зазвичай у нас це буває, "піде в несподівану сторону". Плюс під час будівництва з'ясуються певні деталі, які потягнуть ціну вгору. Тому, на мою думку, термін окупності може бути не 10 років, а значно більше", - заявив Шульмейстер.

Погоджується з ним і Кава: "Я думаю, що це абсолютно нереальний показник і цей проект ніколи не вийде на рівень окупності. Він тільки приноситиме додаткові збитки залізниці і державі", - заявив він.

"Наприклад, у Торонто подібний проект був реалізований коли пасажиропотік в аеропорту сягнув 30 мільйонів, і зараз перевезення по цій лінії дотуються за кошти бюджету.

У Варшаві таке сполучення побудували за рахунок грантових коштів ЄС. Зараз близько 1% пасажирів аеропорту імені Шопена користуються залізницею, щоб доїхати в аеропорт, інші користуються авто та автобусами. Тобто проект теж по суті виявився провальним і нічого крім збитків не приносить", - підсумував Кава.