"Киевстар" ограничил скорость интернета

Мобильный оператор "Киевстар" с 11 апреля установил ограничение скорости для услуги передачи данных в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 Гб в сутки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Статистика указывает, что 0,5% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета – больше 100 тыс Мб ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99,5% абонентов", - подчеркивают в "Киевстаре".

По данным оператора, этого объема данных хватит на 112 часов просмотра видео, 1,4 тыс. часов прослушивания музыки онлайн или на загрузку более 60 фильмов в хорошем качестве.

"Чтобы предоставить равноправный доступ к качественному мобильному интернету и защитить большинство абонентов от дискриминации, с 11 апреля 2018 года компания может применять "Политику справедливого пользования сетевыми ресурсами": для абонентов, которые использовали в течение суток больше 6 тыс Мб мобильного интернета, услуга передачи данных до конца дня может предоставляться на скорости до 1,8 Мбит/c", - отмечают в компании.

При этом в "Киевстаре" подчеркивают, что 6 тыс Мб трафика хватит на семь часов просмотра видео или на 82 часа прослушивания музыки в хорошем качестве.

При этом, по мнению оператора, скорости в 1,8 Мбит/с будет достаточно для комфортного пользования всеми популярными услугами на смартфоне: обменом сообщениями и звонками в мессенджерах, поиском информации в браузере, стримингом видео и музыки и т.п.

Оператор также не планирует ограничений по объему потребляемого трафика.

В компании подчеркивают, что 99,5% абонентов "Киевстар", которые пользуются мобильным интернетом, расходуют в месяц менее 100 тыс Мб, поэтому не почувствуют никаких изменений.

Ограничения могут быть использованы только к тем абонентам, которые используют аномально большой объем интернета и перегружают сеть.

Напомним, Киевстар запустил 4G в 20 населенных пунктах Украины.