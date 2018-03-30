OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О 4G. Мобильные операторы официально запустили 4G в городах.

О Газпроме. "Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом" по транзиту.

Об НБУ. Нацбанк проиграл суд владельцу облигаций Приватбанка. Иск удовлетворен частично, на 574 тыс долларов. НБУ будет подавать апелляцию.

О "пивных гигантах". Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev и лидер на рынке Турции Anadolu Efes завершили слияние бизнесов на территории РФ и Украины в равных долях.

Об ОККО. Украинский холдинг OKKO Group в ближайшие месяцы начнет торговлю электрической энергией на рынке Украины.

О Бахматюке. Земельный банк одной из крупнейших аграрных компаний "Укрлендфарминг" сократился на 70 тыс гектаров с 2014 года.

О замедлении айфонов. В обновлении операционной системы Apple появилась функция отключения "замедления" iPhone.

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В Украине запустили 4G: Что и когда получат абоненты

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