Київстар, Vodafone та lifecell купили ліцензії на 4G. Що і коли отримають абоненти

Мобільні оператори купили ліцензії на зв'язок 4G в діапазоні 1800 МГц. Тепер зв'язок четвертого покоління з'явиться в усіх великих населених пунктах України. Коли саме це станеться, хто і як зможе користуватися 4G, пояснює ЕП.(Рос.)

6 марта мобильные операторы "Киевстар", Vodafone, lifecell купили лицензии на связь 4G в диапазоне 1800 МГц. Это самые популярные в мире радиочастоты для связи четвертого поколения.

От их продажи бюджет Украины получил 5,43 млрд грн. Для сравнения, от продажи радиочастот в диапазоне 2600 МГц 31 января 2018 года бюджет получил 2,45 млрд грн. В 2015 году от продажи лицензий на 3G в диапазоне 2100 МГц в госказну поступило 8,78 млрд грн.

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В этот раз за каждый из трех лотов частот в диапазоне 1800 МГц развернулась ожесточенная торговля между "Киевстар" и Vodafone. В результате стоимость каждого лота выросла в 2-3 раза. Таким образом, аукцион принес в бюджет на 1,45 млрд грн больше стартовой цены.

По словам Петра Порошенко, посетившего аукцион в самый разгар торгов, мобильные операторы инвестируют еще 20 млрд грн в развитие сети 4G. В развитие 3G, сказал Порошенко, операторы инвестировали 26 млрд грн.

Чем 4G отличается от 3G

Если сравнивать мобильную связь 4G и 3G, то в сети 4G:

Скорость передачи данных в примерно в 6,5 раза выше.

В 2,5 раза меньше время ожидания открытия интернет-страниц.

В 10 раз больше емкость сети, то есть количество абонентов, которые могут одновременно подключаться к интернету на высокой скорости.

Более высокая стабильность соединения.

В результате существенно повысится качество голосовой и видео связи в ОТТ сервисах, как Skype, Messenger, Viber и др.

Когда и где 4G начнет работать в Украине

Во время выступления на аукционе Президент высказал надежду, что мобильную связь 4G запустят в Киеве в течение нескольких месяцев, а в большинстве областных центров — в течение 2018 года.

В компании Vodafone также говорят, что первые запуски 4G начнутся весной. "Полноценное покрытие будет активно развиваться с июля, после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц", — написано на сайте компании.

Традиционно, как и в случае с запуском 3G, мобильная связь 4G сначала появится крупнейших городах Украины — Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове. Всего на полноценное развертывание сети 4G у операторам отведено 4 года.

Впрочем, стоит учитывать, что 4G не будет доступна за пределами населенных пунктов городского типа и на автодорогах. Также нельзя говорить, о том, что территория страны будет полностью покрыта связью четвертого поколения. Для этого нужно строить сеть на частотах 450-900 МГц.

Как начать пользоваться связью 4G

Первое. Проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта связь 4G

Для того, чтобы пользоваться связью 4G, нужен смартфон с поддержкой 4G и специальная SIM-карта, которая называется USIM.

Как проверить, поддерживает ли 4G телефон и SIM-карта:

Киевстар

Проверить SIM-карту: на телефоне набрать код *245*4#

Проверить телефон: на телефоне набрать код *245*5#

Vodafone

Проверить SIM-карту и телефон: на телефоне набрать код: *222#

lifecell

Проверить SIM-карту и телефон: позвонить в колл-центр по номеру 5433 или в приложении "Mой lifecell", предварительно обновив его.

Второе. Заменить SIM-карту и смартфон

Заменить SIM-карту на USIM можно в ближайшем фирменном магазине мобильного оператора. Для этого на всякий случай лучше взять с собой паспорт. "Киевстар" и Vodafone меняют SIM-карту бесплатно. У lifecell замена стоит 30 грн.

Заменить смартфон. По данным мобильных операторов, сегодня в Украине примерно 15-20% смартфонов поддерживают связь 4G.

Между тем, большинство новых смартфонов на полках магазинов поддерживают связь четвертого поколения. Цена на такие гаджеты стартуют от 1300 грн.

Выбирая новый смартфон "под 4G", обязательно нужно проверить, поддерживает ли он частоты диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц. В международной классификации данные частоты обозначают как Band 3 и Band 7 или как b3 и b7.

Сколько будет стоить 4G

В компании Vodafone утверждают, что после запуска 4G интернетом можно будет пользоваться в рамках текущего тарифа. Иными словами, покупать новый тарифный пакет не придется.

Стоит напомнить, что такая логика была реализована "Киевстар", Vodafone, lifecell после запуска 3G.

С другой стороны, через полгода-год после начала запуска 4G стоит ждать увеличения тарифов на мобильную связь на 20-40%. Мобильные операторы инвестируют в развитие связи четвертого поколения миллиарды гривен, которые они, несомненно, намерены вернуть в перспективе 2-3 лет.