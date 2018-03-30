"Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" по транзиту

"Газпром" 29 березня 2018 року подав до апеляційного суду клопотання про оскарження і часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду у справі з "Нафтогазом України" про транзит газу.

Про це повідомляє ZN.ua.

Підставою подання клопотання називаються "істотні процесуальні порушення, допущені арбітрами при винесенні цього рішення".

Нагадаємо, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.