Земельний банк Бахматюка скоротився на 70 тисяч гектарів

Земельний банк однієї з найбільших аграрних компаній "Укрлендфармінг" скоротився на 70 тисяч гектарів починаючи з 2014 року.

Про це розповів власник "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.

"Ми втрачали землю поступово, бо не мали змогу платити більше, ніж конкуренти. А ті розуміли, що наші позиції зараз не сильні," – зазначив він.

Наразі земельний банк компанії становить близько 570 тис га, з яких під урожай 2018 рік планується засіяти 505 тис га.

Бахматюк уточнив, що восени компанія "Остхем" Дмитра Фірташа погасила через Аграрний фонд заборгованість по передплаті за мінеральні добрива орієнтовно на 200 млн гривень.

"Ми практично забезпечені всіма засобами для посівної" - сказав він.

За його словами, вартість посівної оцінюється в 100 млн доларів.

"60 млн ми вже витратили, ще 30 привернули і залишилося тільки 10, але це вже не складно", - уточнив він.

Нагадаємо, власник холдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард", колишній власник банків "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк заявив, що готовий погасити всі борги банків, але Національний банк відмовляється вести переговори.

Оксана Пирожок, ЕП