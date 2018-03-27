OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Сбербанке, биткоинах нардепов и Киевском торте.

О Сбербанке. Сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка сорвалась.

О Северном Потоке - 2. Все необходимые разрешения для строительства немецкого участка трубопровода "Северный поток - 2" получены.

О биткоинах нардепов. Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов потратил почти 24,5 млн гривен на покупку криптовалюты "Биткоин Голд", но не задекларировал эту процедуру.

О переговорах Нафтогаза и Газпрома. "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

О заробитчанах. Украинские заробитчане в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского ВВП.

Об авиакомпаниях. Авиакомпания Swiss International Airlines возобновила полеты в аэропорт "Борисполь" из Цюриха после почти четырехлетнего перерыва.

О киевском торте. Суд решил, что никто, кроме кондитерской корпорации Roshen, не может использовать права на названия "Киевский торт" и "торт Киевский", а также элементы дизайна упаковки торта в виде листьев каштана.

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Как система социальной помощи культивирует бедность

В Украине 300 тыс семей получают помощь как малоимущие. В 2017 году на эти цели было потрачено 12 млрд грн из госбюджета. При этом треть получателей не работает и не особо ищет работу. Почему же система соцпомощи, забирая столько ресурсов государства, не способна победить бедность?

Что может сделать биоэнергетика для преодоления газовых кризисов

Доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Украины постоянно растет, но этого мало. Нужны кардинальные законодательные изменения в секторе. (Укр.)