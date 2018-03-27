Германия разрешила строительство "Северного потока—2"

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства,передает "Интерфакс-Украина".

"BSH выдало 27 марта уведомление о разрешении строительства газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне в Балтийском море", - отмечается в документе.

Ведомство не видит препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км.

Таким образом, сообщается, что "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

"Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", - пишет проектная компания.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Топ-менеджеры российского монополиста неоднократно заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его.

Как сообщалось, Украина должна привлечь европейского партнера к управлению своей ГТС в 2018 году.

Для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать контракт с российским "Газпромом" и найти партнёра, который будет в этом заинтересован.