Германия разрешила строительство "Северного потока—2"
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства,передает "Интерфакс-Украина".
"BSH выдало 27 марта уведомление о разрешении строительства газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне в Балтийском море", - отмечается в документе.
Ведомство не видит препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км.
Таким образом, сообщается, что "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".
"Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", - пишет проектная компания.
Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Топ-менеджеры российского монополиста неоднократно заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его.
Как сообщалось, Украина должна привлечь европейского партнера к управлению своей ГТС в 2018 году.
Для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать контракт с российским "Газпромом" и найти партнёра, который будет в этом заинтересован.