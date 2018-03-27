Нардеп не сообщил о покупке биткоинов на 24 миллиона

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов потратил в декабре прошлого года почти 24,5 млн гривен на покупку криптовалюты "Биткоин Голд".

Об этом Слидство.Инфо узнало анализируя документы нардепа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

При этом, как отмечается, о существенных изменениях в имущественном состоянии депутат так и не сообщил, хотя должен был это сделать по закону в течение 10 дней.

В 2012 году глава "Интернет партии Украины" Дмитрий Голубов приобрел биткоины, стоимость которых на сегодня выросла более чем на 1,7 млрд гривен. А уже в августе прошлого года Голубов потратил 32,8 млн грн на биткоины "Кэш", о чем сообщил НАПК.

Сегодня они стоят почти 297 млн ​​гривен. Впоследствии, в декабре 2017 года, нардеп купил еще биткойн "Голд", стоимость которых выросла почти на 4,4 млн грн. Но о покупке последних Голубов сообщил НАПК только через три месяца - в декларации за 2017 год.

Однако, нардепу Голубову грозит за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии только штраф на 1700-3400 гривен.

Как известно, ранее Голубов обвинялся в хищении 11 миллионов долларов платежных систем Visa и Mastercard. Он был основателем и руководителем сети cardplanet.com, на которой можно было получить информацию о владельцах карточных счетов из разных стран мира.

Летом 2005 года он был арестован украинскими правоохранителями и помещен в СИЗО. О Голубове писали влиятельные западные издания, обвиняя его в масштабном криминале, в частности – Тһе Wall Street Journal.

Расследование против Голубова также проводили американские следователи.

Однако через несколько месяцев депутаты от Партии регионов Владимир Демехин и Владимир Макеенко взяли Голубова на поруки. Вскоре после этого украинский суд отказал системам Visa и Mastercard в участии в судебном процессе, а еще через некоторое время дело против Голубова закрыли.

В 2014 году Голубов был избран депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

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