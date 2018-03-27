НБУ отказал беларусам в приобретении украинской "дочки" Сбербанка

Комитет Национального банка принял решение отказать в приобретении через АО "Паритетбанк" (Беларусь) существенного участия в ПАО "Сбербанк" (Киев) в размере 100% его уставного капитала.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

"НБУ отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в сообщении.

НБУ уже уведомил заявителя о своем решении, а также обсудил с новым руководством ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии финучреждения.

Как сообщалось, пакет документов на согласование этой сделки подало управление делами президента Беларуси 22 декабря 2017 года.

Напомним, Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций украинской "дочки".

Сбербанк хотели приобрести бизнесмены Григорий Гусельников и Саид Гуцериев однако НБУ отказал им в покупке.

Интерес к покупке проявлял и белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, компания которого - VP Capital - в начале июля подала в НБУ заявку на приобретение украинского Сбербанка, но в конце того же месяца отозвала.

"Паритетбанк" - 15-й банк Беларуси по размеру активов, основан в 1991 году. Основным акционером является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.

Сеть банка включает 25 отделений, расположенных по всей территории республики.

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Экономическая правда