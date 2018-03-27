Суд запретил конкуренту Roshen копировать Киевский торт

Хозяйственный суд Киева признал, что ООО Беллария нарушило право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации Roshen в части использования названия Киевский торт и торт Киевский, а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение суда.

Согласно решению суда, ООО Беллария запрещено использовать на упаковке тортов обозначение Киевский торт и торт Киевский, а также листья каштана в оформлении упаковки торта.

Все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые нарушают запрет, суд постановил уничтожить, поскольку их легко спутать с упаковкой Киевского торта Roshen. Аналогичные требования суд выдвинул к гипермаркету Ашан.

Также и Беллария, и Ашан должны возместить судебные издержки.

Напомним, Roshen считает "Киевский торт" только своим.

Экономическая правда