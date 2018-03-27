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Суд запретил конкуренту Roshen копировать Киевский торт

Вторник, 27 марта 2018, 12:00
 

Хозяйственный суд Киева признал, что ООО Беллария нарушило право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации Roshen в части использования названия Киевский торт и торт Киевский, а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение суда. 

Согласно решению суда, ООО Беллария запрещено использовать на упаковке тортов обозначение Киевский торт и торт Киевский, а также листья каштана в оформлении упаковки торта.

Все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые нарушают запрет, суд постановил уничтожить, поскольку их легко спутать с упаковкой Киевского торта Roshen. Аналогичные требования суд выдвинул к гипермаркету Ашан. 

Также и Беллария, и Ашан должны возместить судебные издержки. 

Напомним, Roshen считает "Киевский торт" только своим.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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