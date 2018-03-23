OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О Ryanair, Вовке из НКРЭ и легализации лотерей.
О Ryanair. Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.
О помощи США. Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером 620,7 миллиона долларов.
О госдолге. Соотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.
О Приватбанке. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что расследование дел против бывших владельцев Приватбанка в Украине почти не двигается.
О Вовке из НКРЭ. Срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, истекает в мае 2018 года.
О легализации лотерей. Правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса не рассматривается парламентом уже два года.
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Сел и полетел: чего ждать пассажирам Ryanair
Аэропорты "Борисполь" и "Львов" договорились с лоукостом Ryanair о начале полетов в Украину. Куда смогут путешествовать украинцы и по каким ценам?