OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Ryanair, Вовке из НКРЭ и легализации лотерей.

О Ryanair. Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.

О помощи США. Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером 620,7 миллиона долларов.

О госдолге. Соотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.

О Приватбанке. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что расследование дел против бывших владельцев Приватбанка в Украине почти не двигается.

О Вовке из НКРЭ. Срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, истекает в мае 2018 года.

О легализации лотерей. Правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса не рассматривается парламентом уже два года.

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