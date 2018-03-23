Главу Нацкомиссии по тарифам Вовка уволят

Срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, истекает в мае 2018 года.

Об этом сообщил председатель Конкурсной комиссии по выбору новых членов НКРЭКУ Василий Котко, передает УНИАН.

"Срок полномочий двух членов истекает через два месяца - в мае", - сказал Котко, добавив, что состав Нацкомиссии покинут Дмитрий Вовк и Руслан Машляковский.

Также Котко добавил, что на сегодня уже объявлен новый конкурс, во время которого будут избраны два новых члена на замену тех, которые пойдут в мае.

"И Дмитрий Вовк может подать свои документы на конкурс. Если у него есть законные основания", - отметил Котко, добавив, что нового главу НКРЭКУ, согласно закону, будут выбирать сами члены регулятора.

Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики.

В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко.

С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве в корпорации Roshen, которая принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула "Роттердам+", которая, как считают эксперты, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова.

На сегодня внедрение формулы "Роттердам+" является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под руководством Вовка реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%.