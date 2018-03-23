Госдолг Украины к ВВП существенно снизился – Минфин

Соотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца на своей странице в Facebook.

"Первый раз с 2011 года, этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%", – написал он.

Замминистра уточнил, что прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный – с 11,7% до 10,3% ВВП.

Буца напомнил, что Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины за 2017 год с 2,2% до 2,5%, а номинальный ВВП, по данным статистического ведомства, за минувший год составил 2,983 трлн грн, изменение дефлятора – 22%.

"Основная причина - низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", – пояснил замминистра позитивную динамику.

Он подчеркнул, что существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году – с 39,9% до 69,4% – произошел в основном благодаря последовательной политике "фанатов гривни по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило.

"Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по уменьшению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", – считает Буца.

Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 млрд долларов – до 76,31 млрд долларов, а в гривне – на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

Экономическая правда