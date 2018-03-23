Данилюк призвал легализовать лотерею

Правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса не рассматривается парламентом уже два года.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"У нас де-факто существует лотерейный бизнес, де-юре - не существует. Правительство предлагало урегулировать этот вопрос. В Верховной Раде находится правительственный законопроект, который регулирует этот вопрос комплексно. Он застрял здесь и уже два года не рассматривается", - рассказал Данилюк.

Он обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес.

"Комплексно этот вопрос можно урегулировать только здесь, в зале. Сейчас бюджет не получает ни единой копейки от лотерейного бизнеса, это недопустимо", - добавил министр.

Подробнее о ситуации с лотерейным бизнесом и кто за ним стоит читайте в статье на ЭП.

Экономическая правда