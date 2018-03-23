Идея для стартапа: какие страховые продукты нужны цифровому миру

Человечество переживает стремительную диджитализацию многих сфер, и страхование — не исключение. Что и как будут защищать в цифровом мире?

В феврале Apple и Cisco подписали договор о партнерстве со страховой компанией Allianz, сообщает TechCrunch. Теперь компании, использующие технологии Apple и Cisco, смогут получать более выгодные условия страхования в сфере кибербезопасности от Allianz.

Очевидно, что страховая отрасль меняется, впуская в себя новейшие технологии и адаптируясь к современным вызовам. На стыке технологий и традиционного страхования рождается совершенно новая сфера — insuretech.

Insuretech: новые технологии в страховании

Insuretech — молодая технологическая отрасль, сконцентрированная на разработке IT-решений в сфере страхования. Это могут быть как сервисы для потребителей, так и инструменты для работы самих insurance-специалистов.

В IBM выяснили, что 81% самых успешных страховых компаний уже инвестировали или сотрудничают с insurtech-проектами. Среди остальных участников исследования эта цифра достигает только 45%. Это говорит о том, что для процветания страховикам жизненно необходимы технологии.

Чтобы конкурировать на рынке, они должны либо вкладывать деньги в собственные разработки, либо использовать готовые решения IT-компаний. Еще один путь — поддерживать стартапы, разрабатывающие подходящие технологии.

Специалисты McKinsey провели исследование и выявили наиболее популярные технологические решения, которые уже используются в insuretech-проектах.

В топ решений вошли микрострахование (3%), блокчейн (4%), P2P (4%), робо-эдвайзеры (10%), геймификация (10%), страхование для IoT-сферы (12%), страхование на основе использования (13%), большие данные и машинное обучение (20%). К этим решениям стоит присмотреться внимательнее.

P2P-страхование и микрострахование

Самый известный пример страхования peer-to-peer — израильско-американский Lemonade, основанный бывшим топ-менеджером SanDisk Даниэлем Шрайбером и ко-фаундером Fiverr Шаем Винингером. Сервис работает по принципу подписки, страховые выплаты формируются из взносов самих пользователей.

В Lemonade используются AI и машинное обучение. Благодаря этому операции проходят быстро. На сайте заявлено, что пользователю понадобится 90 сек, чтобы оформить страховку, и 3 мин — чтобы получить выплату. В технологию поверили инвесторы: общий объем инвестиций достигает 180 млн долл.

"Люди привыкли страховать только дорогостоящие приобретения: недвижимость, авто, предметы искусства. Однако современные технологии позволяют защитить документы, ключи, небольшие гаджеты. Эта сфера только развивается, но уже через несколько лет такая защита станет привычным явлением", — говорит CEO компании по защите личных вещей "mySafety Украина" Сергей Власко.

Блокчейн в страховой сфере

Не только страхование, но и сфера финансовых услуг в целом переживает кризис доверия. Исследование компании Edelman показывает, что решением проблемы могут стать мобильные и телекоммуникационные технологии и блокчейн.

Основные точки приложения усилий — защита данных клиентов, разработка более прозрачных и доступных страховых решений.

"Сейчас блокчейн в тренде, и многие стартапы пытаются применить его по поводу и без. Однако страхование — как раз та сфера, где блокчейн точно нужен. Другой вопрос, что реализовать это непросто. Речь не только о технологических сложностях. Зайти на этот рынок "с улицы" практически невозможно.

Нужно искать точки соприкосновения с крупными игроками. Большинство состоявшихся страховых компаний не заинтересованы что-то менять, но есть и те, кто открыт для новых решений. Не буду называть имен, но среди моих клиентов есть компания, которая работает над insuretech-решением на блокчейне", — поделился New Business Director Uamaster digital agency Игорь Перция.

В глобальном отчете 2018 Edelman Trust Barometer аналитики называют 2017 год годом кризиса доверия, а 2018 год — годом битвы за правду. Вероятно, insuretech станет эффективным оружием в этой битве.

IoT и страховка

Развитие интернета вещей связывают с ростом киберугроз. Современная "умная" техника зачастую имеет слабую систему защиты, а пользователи не слишком беспокоятся о надежности паролей.

С другой стороны, IoT-технологии развивают страховую сферу, снижая риски. Так, датчики дыма в квартире позволяют вовремя заметить возгорание и потушить пожар, пока он не принес больших убытков, и выплаты по страховке будут ниже.

Это выгодно страховым компаниям. Они могут снизить стоимость услуг для клиентов, которые установили датчики задымления, затопления и движения.

Если говорить об автостраховании, компания сможет отслеживать скорость авто и другие параметры поведения, как это делает True Motion. Для осторожных водителей страховые взносы будут ниже. Так что IoT-технологии будут полезны и в развитии usage-based insurance — страхования на основе использования.

Страхование на основе использования

Страховая сфера имеет не лучшую репутацию. Людям сложно понять, как именно работают эти услуги. Клиенты не понимают, как формируется прибыль, и многие боятся, что компания запрашивает несправедливо большую плату.

Молодые компании пытаются конкурировать с традиционными "акулами" в том числе за счет более прозрачного ценообразования. Например, упомянутый Lemonade оставляет себе только 20% средств, полученных от клиентов. Выгоду получают не только пользователи, но и бизнес за счет снижения рисков.

Механизм можно рассмотреть на примере украинского проекта YouScore от YouControl, одного из выпускников 1991 Open Data Incubator.

Команда разработала решение, которое анализирует благонадежность компании. Проект помогает банку принять точное непредвзятое решение о кредите, а страховой компании — определить возможность сотрудничества с клиентом.

"В принятии взвешенных решений при страховании могут помочь современные сервисы по сбору и анализу открытых данных. Например, API-сервис YouScore предоставляет пользователю всю информацию для формирования полноценного представления о бизнес-партнере и возможных рисках сотрудничества с ним. Система поможет избежать токсичных партнеров и мошенников.

Внедрение таких технологий поможет страховой отрасли снизить затраты на анализ партнеров и повысить эффективность анализа. Компании, которые первыми освоят эти технологии, получат конкурентное преимущество", — говорит основатель проекта YouScore и компании YouControl Сергей Мильман.

В YouControl объясняют, что интегрировать такую систему в бизнес-процессы страховой компании несложно. Разработчики делают продукт простым и доступным, поэтому уже в течение нескольких недель компания сможет использовать преимущества от внедрения данной системы.

Робо-эдвайзеры, big data и ML

Искусственный интеллект, машинное обучение и анализ больших данных — самые очевидные способы улучшить страховые услуги. Big data поможет игрокам этой сферы лучше понимать риски. Робо-эдвайзеры на основе AI и machine learning возьмут на себя рутинные задачи: консультирование клиентов по самым распространенным вопросам, подбор решений, оформление документов.

Например, в Украине автоматизированный подбор страхового полиса предлагает команда проекта "Цивилкин", еще одного выпускника Fintech Master.

Теперь объектом страхования должно стать не только физическое имущество, но и данные. Именно в этом состоит главное изменение страховой сферы.

Согласно отчету PwC, киберпреступления стоят мировой экономике 400 млрд долл в год, и эта цифра будет только расти. Для сравнения: один запуск ракеты Falcon 9 стоит 62 млн долл, а запуск Falcon Heavy — 90 млн долл.

Цифры приводит Time со ссылкой на SpaceX. Очевидно, что и бизнесу, и обычным пользователям придется активно защищать свои интересы. Скорее всего, сделать это без insuretech-решений будет невозможно.