OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О Ryanair. В мобильном приложении лоукост-авиакомпании "Ryanair" для Apple появилась информация о возможных маршрутах из Украины.

О самостроях. Верховная Рада разрешила к 31 декабря 2018 осуществить легализацию объектов строительства, которые были построены без разрешения до 9 апреля 2015 года.

О Газпроме. "Газпром" обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа.

О Нацкомиссии по тарифам. ЕС считает, что ее члены находятся под политическим давлением.

Об МВФ. Международный валютный фонд не считает Украину развивающейся страной с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом.

О смартфонизации. В 2018 году около 45% всех взрослых жителей Украины пользуются смартфонами с сенсорными экранами, тогда как в 2015 году таких пользователей было всего 26%.

Об аэропорте "Киев". Аэропорт "Киев" больше не "Киев". И даже не Жуляны. Киевский городской совет присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.

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