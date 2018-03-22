45% дорослих жителів України користуються смартфонами - дослідження

У 2018 році близько 45% всіх дорослих жителів України користуються смартфонами з сенсорними екранами, тоді як в 2015 році таких користувачів було всього 26%.

Про це йдеться в дослідженні Агентства мобільного маркетингу LEAD9 за участю Київського Міжнародного Інституту Соціології, передає Itc.ua.

Так, за даними дослідження, за останні два роки частка проникнення смартфонів в Україні виросла на 26%, а за прогнозами до 2020 року досягне більш ніж 70%.

Найбільше смартфонами і мобільним інтернетом користуються люди у віці від 18 до 30 років. У цій категорії проникнення смартфонів становить більше 85%, при цьому практично всі ці люди (91% респондентів) регулярно використовують різноманітні мобільні додатки.

Досі активніше смартфонами користуються жителі великих і середніх міст: 54-55% проти не більше 43% жителів маленьких міст і лише 32% жителів сіл.

Однак для сіл використання смартфонів також зросло за останні 3 роки з 16% до 32%.

Також, якщо серед молоді (осіб у віці до 30 років) 85% користуються смартфонами, то серед осіб похилого віку (60+ років) - 6%.

Типовий користувач смартфонів, як і в 2015-2016 роках - це молода людина не старше 40 років з вищою або середньою спеціальною освітою, який мешкає в середніх і великих містах України.

Нагадаємо, у 2017 році вперше в історії поставки смартфонів у світі знизилися на 0,5%.

Економічна правда