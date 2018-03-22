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МВФ не вважає Україну бідною країною, що розвивається

Четвер, 22 березня 2018, 17:35
 

Міжнародний валютний фонд не вважає Україну країною, що розвивається з низьким доходом і пов'язує падіння доходів в країні з військовим конфліктом.

Про це йдеться в дослідженні МВФ щодо макроекономічної ситуації в низькодохідних країнах, що розвиваються, опублікованому Фондом, передає УНІАН.

У МВФ відзначили, що в 2014 році рівень доходів в Україні в перерахунку на одного громадянина був на 14% нижче рівня, до якого країни включаються в групу низькодохідних (2 330 доларів річного доходу).

Проте Україна не була включена в групу низькодохідних країн у зв'язку з тим, що основною причиною зниження доходів став військовий конфлікт.

"Падіння рівня доходів в Україні в основному відображає вплив військового конфлікту", - підкреслили у Фонді.

При цьому Україна не була включена до групи низькодохідних країн і в 2018 році, оскільки структура її економіки є типовою для країн з ринковою економікою.

"Рівень бідності в Україні, структура зайнятості, тривалість життя і рівень освіти є типовими для EME (emerging market economies, країни з ринковою економікою - ЕП)", - повідомили в МВФ. 

Економічна правда

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