В поисках компромисса. О чем власть договорилась с владельцами "евроблях"

Депутаты и владельцы нерастаможенных авто провели очередной раунд переговоров. Власти предложили свой вариант, автолюбители взяли паузу. (Укр.)

У середу в парламентському комітеті з питань податкової та митної політики відбулася зустріч депутатів, представників Мінфіну, бізнес-асоціацій та активістів ГО "Авто євро сила", на якій обговорювалася проблема нерозмитнених авто.

Молдавський законопроект — для України

Напередодні голова податкового комітету Ніна Южаніна передала активістам чинний молдавський закон, який допоміг цій країні вирішити проблему авто з іноземною реєстрацією. Вони повинні були з ним ознайомитися, напрацювати свої пропозиції і представити їх на обговорення депутатського корпусу.

Однак на зустрічі в середу активісти попросили надати їм фінальний варіант законопроекту, який можна буде ухвалити в Україні, оскільки отриманий до цього документ неможливо пристосувати до українських реалій через певні розбіжності.

"У нас відсутній документ, який можна аналізувати. Зараз багато спекуляцій, кожен трактує молдавський варіант по-своєму. Нам хотілось би отримати більш-менш фінальний варіант", — заявив представник АЄС Олександр Чернявський.

Повністю використати досвід Молдови не вдасться, оскільки в Україні відсутній техогляд. Втім, в угоді про асоціацію прописано, що його необхідно обов'язково ввести з 2020 року.

Це може вирішити багато проблем, тому що після запровадження техогляду можна буде відмовитися від директив ЄС про дотримання екологічного стандарту "Євро-5", введення якого унеможливило розмитнення в Україні авто, випущених до 2010 року. Це проблема, оскільки більшість завезених в Україну машин цьому стандарту не відповідають.

При цьому, розуміючи масштаб проблеми, влада готова піти на певні поступки у питанні екологічних норм і провести одноразову акцію, яка стосуватиметься вже ввезених в Україну авто.

"Ми можемо зробити акцію для машин, які в'їхали до 1 січня 2018 року, але щоб їх розмитнити, ви повинні бути їх власниками. (Багато українців їздять на "бляхах" за довіреністю, машини в такому випадку оформляються на іноземну фірму. — ЕП.) Ви маєте виїхати і пройти всі митні процедури", — пояснює Южаніна.

Всі готові до компромісу?

Не зовсім. Присутній на зустрічі директор виконавчої дирекції Федерації роботодавців України Сергій Петренко заявив, що ФРУ категорично проти введення будь-яких пільг для авто із стандартами нижче "Євро-5".

Таку ж позицію висловила координатор автомобільного комітету Європейської бізнес-асоціації Олена Бучка.

"Ми проти того, щоб знімати стандарти "Євро-5". Якщо ми візьмемо авторинок України, у нас середній вік транспортних засобів 20 років. Якщо ми хочемо піти далі і мати на дорогах брухт, то можемо знімати всі євростандарти", — каже вона.

Представник компанії "Єврокар" також виступила проти зниження екологічних норм, однак підтримала пропозицію щодо одноразової акції для тих авто, які вже перебувають в Україні.

При цьому у "Єврокарі" категорично проти розмитнення за заниженою ставкою акцизу. Мова йде про знижку 70%, передбачену у "молдавському варіанті".

"Не можна ділити громадян на дві категорії. Якщо за екологічними нормами можна піти на поступки, то розмитнювати треба за чинними ставками", — сказала представник компанії.

Таку ж позицію висловила більшість присутніх депутатів.

Знижку нададуть усім?

Остаточного варіанту вирішення проблеми ще не існує. На зустрічі напрацьовувалися пропозиції для обговорення. Одна з таких виникла у голови парламентського комітету під час заходу.

Южаніна запропонувала давати знижку 70% на акциз тільки тим особам, які можуть надати довідку про отримання на території України доходу, з якого сплачені податки в розмірі хоча би 2-4 тис євро.

"Я не хочу, щоб люди, які не платять в бюджет, скористалися цією нормою. Я не знаю, як інакше пояснити українцям, чому ми окремим громадянам робимо такі знижки", — сказала вона.

Южаніна також повідомила, що крім першої частини "молдавського законопроекту", яка була надана активістам і ще буде опрацьовуватися, існує друга, незмінна.

"У другій частині прописані заборони. Вона тяжка, але ви обов'язково маєте ознайомитися", — сказала голова комітету.

Представники АЄС найближчим часом повинні отримати обидві частини законопроекту для ознайомлення. На це активісти попросили два тижні.

"Ми почули певні тези, нам озвучили якісь цифри. Ми просимо час на обговорення до наступного сесійного тижня", — сказав голова АЄС Олег Ярошевич.

"Ми сформуємо пропозиції, які задовольнятимуть нашу сторону і людей, які поки залишилася без авто. Ми все економічно обґрунтуємо і в середу принесемо готовий результат", — підсумував активіст.

Тож переговори щодо цього питання, скоріш за все, продовжаться за два тижні.