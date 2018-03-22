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Члени Нацкомісії з тарифів знаходяться під політичним тиском - ЄС

Четвер, 22 березня 2018, 17:30
 
Голова НКРЕ Дмитро Вовк

Європейське енергетичне співтовариство оприлюднило звіт про незалежний аудит рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Про це повідомляється на офіційному сайті Енергетичного співтовариства.

У цілому робота регулятора визнана прозорою, однак деякі рішення потребують додаткового вивчення.

"На думку секретаріату, НКРЕКП зазвичай дотримується високих стандартів прозорості, і практика публікації регулюючого органу навіть випереджає відповідні юридичні вимоги. Відрадно, що всі опитані особи визнали, що регулюючий орган став набагато прозорішим після прийняття закону про НКРЕКП", - вказується в звіті.

У той же час, європейські експерти підкреслюють, що є ряд рішень регулятора, які викликають дискусію всередині країни (це стосується, зокрема, рішення про встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу, RAB-тарифи, формула ціни на вугілля і т. д.).

У зв'язку з цим суспільно резонансні рішення НКРЕКП пройдуть додатковий аналіз і оцінку з боку Європейського енергоспівтовариства.

"Схоже, що члени Комісії перебувають під тиском певних політичних і ділових груп, які фактично впливають на результат рішень. Більшість опитаних вважають, що деякі рішення Комісії були прийняті в інтересах конкретних бізнес-груп", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства ініціював розгляд спору по відношенню до України через відсутність рішень щодо відокремлення операторів дистрибуції електроенергії.

Економічна правда

НКРЕ енергетика політика
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