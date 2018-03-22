"Газпром" оскаржив рішення арбітражу за контрактом на поставку газу

"Газпром" 21 березня подав до Апеляційного суду округу Свеа клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" за договором на постачання газу.

Про це повідомили в прес-службі російської компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Оскільки остаточне рішення арбітрів щодо цього спору засноване на тих же висновках, що і раніше прийняте окреме рішення по арбітражному розгляду, клопотання подано на аналогічних підставах, а саме - через перевищення арбітрами своїх повноважень при винесенні рішень і допущених ними серйозних процесуальних помилках", - повідомили в "Газпромі".

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.