OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об обысках у IT-компаний, провале АМКУ и ценах онлайн.

Об обысках у IT-компаний. Сразу в три винницкие IT-компании — Pillar, iPan, Vinconet — 16 марта пришли сотрудники СБУ.

Об "Укрнафте". Суд признал недействительными договора между ПАО "Укрнафта" и ООО "Котлас" на общую сумму 2,94 миллиарда гривен, ставшие предметом расследования Национального антикоррупционного бюро.

О "Новой Почте". Правоохранительные органы во время обысков в офисах компании "Нова Пошта" в пятницу изъяли 132 тысячи гривен.

О провале АМКУ. Антимонопольный комитет не смог отстоять в судах свою позицию в деле по обвинению крупнейших супермаркетов в картельном сговоре.

О самой старой компании Украины. Самой старой функционирующей компанией Украины является Публичное акционерное общество "Укрпластик", зарегистрированное в июне 1927 года.

О ценах онлайн. Министерство экономического развития и торговли Украины создало онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен.

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