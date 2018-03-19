Дело "Укрнафты": суд признал недействительными договора на 3 миллиарда

Суд признал недействительными договора между ПАО "Укрнафта" и ООО "Котлас" на общую сумму 2,94 миллиарда гривен, ставшие предметом расследования Национального антикоррупционного бюро.

Такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда по результатам рассмотрения жалобы детектива НАБУ, сообщает "Слово и Дело".

В НАБУ просили признать недействительным 71 договор на поставку нефтепродуктов общей стоимостью 3,48 млрд грн, заключенный между "Укрнафтой" и "Котласом" в нарушение устава общества и закона "Об акционерных обществах".

Мотивируя свою жалобу, детектив указывал, что в результате проведенного "Укрнафтой" аукциона по продаже сырой нефти в 2015 году одним из победителей было признано ООО "Котлас".

С компанией был заключен договор на реализацию нефти на общую сумму более 3 млдр грн, однако ее поставка не была уплачена и отсрочена на основе соответствующего письма от служебных лиц "Котласа".

По версии следствия, в дальнейшем поставку нефти так и не оплатили, завладев ей и распорядившись по своему усмотрению.

Позже, в июле 2015 года, между "Укрнафтой" и "Котласом" были заключены новые договора, но уже на поставку частной компанией "Укрнафте" нефтепродуктов на общую сумму в 3,4 млрд грн.

Несмотря на отсутствие уплаты сбоку "Котласа" за поставку сырой нефти, "Укрнафта" перечислила компании 3,4 млрд грн аванса.

Согласно уставу ПАО "Укрнафта", решение о заключении договоров купли-продажи на сумму, превышающую 50 млн грн, относится к компетенции наблюдательного совета общества.

Однако, по предварительному сговору между чиновниками "Укрнафты" и "Котласа", договора поставки нефтепродуктов были разбиты на более мелкие – стоимость каждого не превышала 50 млн грн.

В НАБУ указывают, что кроме нарушения устава "Укрнафты", также был нарушен закон "Об акционерных обществах", которым запрещается делить предмет сделки с целью уклонения от предусмотренного законом порядка принятия решений о совершении крупной сделки.

Детектив отметил, что крупной сделкой считается заключение договоров, превышающих 10% от стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества.

Согласно этому отчету, стоимость активов "Укрнафты" на конец 2014 года составляла 33,6 млрд грн, соответственно указанная сделка составляла 10,37% стоимости активов "Укрнафты".

Коллегия Киевского апелляционного хозсуда согласилась с доводами детективов, но признала недействительными 60 из 71 договора на общую сумму в 2,944 млрд грн.

Указанное решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

Напомним, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности "Укрнафтой" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.

Как сообщалось, в июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен.

По данным СМИ, собственниками "Котлас" являются офшоры, которые связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В частности, они фигурировали в деле о выводе 1,8 млрд долларов из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского - около 42% акций.