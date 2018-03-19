Валютная свобода: что изменится после принятия закона "О валюте"

Новый закон может существенно облегчить жизнь населения и бизнеса. Что именно изменится, и почему это так важно, объясняет ЭП.

В начале марта Национальный совет реформ поддержал разработанный Нацбанком законопроект "О валюте". Теперь документ от имени президента зарегистрируют в Верховной Раде, где он будет ожидать своего принятия.

Петр Порошенко уже объявил об этом раньше. "Подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте", который разработан по моей просьбе руководством НБУ, большим количеством экспертов", — заявил он в твиттре.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже включил законопроект в пакет из 35 "реформаторских" законов и выразил надежду на его скорейшее принятие.

Разрабатывать новое валютное законодательство начала еще экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева: два года назад появился план развития валютного рынка, который предусматривал пошаговую валютною либерализацию. Конечным пунктом этой концепция было принятие закона "О валюте" и полная либерализация валютного рынка.

Украинской экономике этот закон жизненно необходим. Об этом уже не раз заявляли и эксперты, и представители бизнеса.

В Украине зарегистрировано более 10 тыс. предприятий — субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ежегодно проводят 2,5 млн операций.

До сих пор они в своей работе руководствуются принятым правительством еще в 1993 году декретом "О системе валютного регулирования и контроля". После кризиса 2014 года Нацбанк еще больше усложнил жизнь бизнесу, ограничив валютные операции и установив к ним очень жесткие требования.

Добавилась работа и банкам, как агентам валютного контроля, и бизнесу, которому приходится собирать больше документов для проведения операций как от себя, так и от контрагентов.

Планируется, что закон заменят более десяти нормативно-правовых актов: декрет Кабмина, а также ряд инструкций, положений, писем и разъяснений самого Нацбанка. Главный принцип, заложенный в законе, заключается в том, что "разрешено все, что не запрещено законом".

В законопроекте есть несколько ключевых направлений.

Первое касается населения — украинцы смогут инвестировать за границу без получения индивидуальных валютных лицензий.

До кризиса для проведения такой операции нужно было получать разрешение Нацбанка: для этого нужно было собрать пакет оригиналов документов, которые бы подтвердили источник доходов для таких операций, а также целевое использование этих средств.

Но даже если весь пакет документов был собран, Нацбанк мог отказать в проведении операции. Во время кризиса 2014 года Нацбанк и вовсе полностью запретил такие операции — вплоть до лета 2017 года.

В прошлом году инвесторам разрешили выводить за рубеж до 50 тыс. дол в год. Но для этого нужно получить электронную лицензию от регулятора: по сути, в этом случае работает уведомительный принцип.

Клиент предоставляет в банк, в котором он будет проводить операцию, все необходимые документы (включая подтверждение официального дохода), банк онлайн направляет информация в НБУ, который вносит информацию об этой операции в единую базу. Если клиент захочет провести еще одну операцию в другом банке, превысив таким образом разрешенный лимит, Нацбанк такую операцию "не пропустит".

После вступления в силу закона получать разрешения и индивидуальные валютные лицензии не нужно будет. Достаточно будет пройти стандартный контроль в банке.

В Нацбанке уточняют, что сейчас существует два вида лицензий — генеральные и индивидуальные (6 типов). После принятия закона останется только одна — валютная. Ее нужно будет получать небанковским финансовым компаниям, которые захотят работать с валютой. Разрешение на работу с валютой для банков будет автоматическим: оно будет включено в общую банковскую лицензию.

Второе — закон позволит снять излишний валютный контроль с мелких операций как для населения, так и для бизнеса.

В Нацбанке подсчитали, что украинцы в год совершают более 1 млн операций по покупке или переводу валюты на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте. Но на их долю приходится 40% от всего количества валютных операций и лишь 3% — от объема.

Нацбанк предлагает отменить для таких сделок валютный контроль и распространить его только на операции свыше 150 тыс. грн (как и финмониторинг). При этом уже есть инициатива повысить порог операций, которые попадают под финмониторинг в два раза — до 300 тыс. грн.

Но больше всего законопроект будет полезен компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность — экспортерам и импортерам.

Во-первых, Нацбанк предлагает продлить максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до более чем 180 дней. Главное правило — соблюдать сроки контрактов.

Нацбанк будет собирать данные о сроках закрытия контрактов для статистических целей. Такое нововведение позволит украинскому бизнесу рассчитываться с контрагентами в сроки, удобные им самим и не будет необходимости высчитывать даты, чтобы не попасть под санкции.

Также экспортерам не нужно будет продавать валютную выручку, а компании смогут покупать валюту без привязки к конкретному экспортному контракту.

Во-вторых, Нацбанк ослабит санкции за нарушение валютного регулирования. Сейчас размер штрафа может достигать 100% от суммы операции, а в некоторым случаях компания может даже потерять статус субъекта ВЭД, например, за нарушение сроков закрытия контрактов.

В-третьих, если компания захочет привлечь кредиты из-за границы, то регистрировать их в Нацбанке не нужно будет. Компания будет уведомлять Нацбанк о привлечении средств уже по факту. Отпадет необходимость и в декларировании валютных ценностей за границей.

В то же время в Нацбанке отмечают: либерализация не означает отсутствие контроля. Нацбанк как орган валютного надзора и банки, которые будут выполнять роль агентов валютного контроля, будут иметь право требовать от компаний и физлиц документы по проведенным операциям. А НБУ и ГФС смогут проводить проверки по вопросам соблюдения требований валютного законодательства.

источник:нбу

При этом есть в предложениях Нацбанка и "ложка дегтя".

Несмотря на то, что в законопроекте нет никаких запретительных мер, это не означает, что их совсем не будет. При необходимости Нацбанк самостоятельно сможет устанавливать ограничения, если увидит на валютном рынке риски.

Наличие рисков должен подтвердить независимый орган — Совет по финансовой стабильности, в который входят представители Нацбанка, Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). После этого именно Совет должен порекомендовать Нацбанку ввести новые ограничения.

Среди ограничений, которые будут "в арсенале" Нацбанка — обязательная продажа части валютных поступлений, установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала, введение специальных разрешений на валютные операции и резервирования по валютным операциям.

В законе говорится, что такие ограничения могут вводиться на полгода. Но при необходимости их можно будет пролонгировать. По факту такие санкции могут стать бессрочными.

Но даже если закон примут уже в ближайшее время, заработает он только через шесть месяцев. Такое время необходимо для приведения в соответствие с законом всех нормативно-правовых актов.

Более того, на первом этапе будут сняты лишь некоторые ограничения.

источник НБУ

Полная валютная либерализация возможна только после того, как Верховная Рада примет пакет законов анти-BEPS, необходимых для борьбы с уклонением от налогообложения и раскрытия информации о собственности, находящейся в других юрисдикциях.

Без такого пакета документов есть риск, что компании будут использовать либеральное валютное законодательство для уклонения от уплаты налогов через офшоры или для выведения валюты на счета связанных лиц.