OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О чём все говорили сегодня? О долгах ОРДЛО, целях Нацбанка и безмаршруточном Львове.
О долгах ОРДЛО. Минэнерго хочет погасить долги ОРДЛО за электроэнергию деньгами госбюджета.
О Нацбанке. Нацбанк презентовал свою стратегию и определил семь основных целей.
О защите прав потребителей. В течение 2017 года территориальным органам Госпродпотребслужбы поступило более 19 700 предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей, 39% из которых были удовлетворены. За год потребителям вернули почти 6 миллионов гривен.
О Киеве. Киев поднялся на 20 позиций в списке самых дорогих городов мира, занял 110 место в рейтинге и выбылся из десятки самых дешевых городов для жизни.
О связях с РФ. Гройсман заявил, что готов разорвать экономические соглашения с Россией.
Об украинском футболе. Все украинские клубы в сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы 2017-2018 заработали более 35 миллионов евро.
О безмаршруточном Львове. Львов может стать первым городом без маршруток. Транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и больших автобусов.
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