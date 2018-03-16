OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня? О долгах ОРДЛО, целях Нацбанка и безмаршруточном Львове.

О долгах ОРДЛО. Минэнерго хочет погасить долги ОРДЛО за электроэнергию деньгами госбюджета.

О Нацбанке. Нацбанк презентовал свою стратегию и определил семь основных целей.

О защите прав потребителей. В течение 2017 года территориальным органам Госпродпотребслужбы поступило более 19 700 предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей, 39% из которых были удовлетворены. За год потребителям вернули почти 6 миллионов гривен.

О Киеве. Киев поднялся на 20 позиций в списке самых дорогих городов мира, занял 110 место в рейтинге и выбылся из десятки самых дешевых городов для жизни.

О связях с РФ. Гройсман заявил, что готов разорвать экономические соглашения с Россией.

Об украинском футболе. Все украинские клубы в сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы 2017-2018 заработали более 35 миллионов евро.

О безмаршруточном Львове. Львов может стать первым городом без маршруток. Транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и больших автобусов.

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