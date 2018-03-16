Как смартфон следит за вами

Маленькие устройства, которые каждый носит в кармане, не только поставляют своим владельцам информацию, но и собирают ее.

В кінці 2017 року стало відомо, що Google стежить за користувачами Android. З початку 2017 року компанія збирала дані про місцезнаходження Android-пристроїв, навіть якщо на гаджетах були вимкнені сервіси визначення геолокації.

Навіть скинуті до заводських налаштувань пристрої відправляли геолокацію в Google.

В результаті компанія мала доступ до даних про місцезнаходження окремих осіб і їхнє переміщення, що, ймовірно, не виправдовувало очікування споживачів щодо конфіденційності.

Тоді Google визнав, що збирає такі дані протягом майже року, але пообіцяв прибрати цю функцію.

Однак, як виявилось, це не єдиний підводний камінь, який чекав на користувачів.

Google-пошук

Видання Quartz провело дослідження трьох різних телефонів на базі операційної системи Android, перевіривши, яка саме особиста інформація користувачів потрапляє на сервери Google.

Незалежно від того, чи був телефон підключений до мережі, він передав перелік типів переміщень (наприклад, відсоткове співвідношення ходьби, їзди на велосипеді та в автобусі за день) та дані вбудованого барометру, які допомагають прогнозувати погоду та більш точно визначати місце знаходження.

При підключені до мережі Wi-Fi, смартфон повідомляв MAC-адресу, яка є унікальним ідентифікатором точки доступу Wi-Fi, до якої підключений користувач, силу сигналу кожної з точок Wi-Fi поблизу, а також ідентифікатор і потужність сигналу Bluetooth.

Крім того, на сервери Google відправлявся рівень заряду акумулятора телефону і те, чи телефон заряджається. Та, що важливо, координати GPS телефону та точність цих координат.

Як зазначили у виданні, це справді тривожні дзвіночки, враховуючи, що більшість людей навіть не знає про те, що вони погоджуються поділитися своєю історією місцезнаходжень з компанією.

Також виявилось, що тільки-но ви надаєте будь-якому з додатків Google на вашому телефоні доступ до історії місцезнаходжень, наприклад, картам, з якими складно працювати без геолокації, решта додатків Google також отримує ці дані.

В розділі політики конфіденційності Google зазначено, що компанія буде збирати інформацію про місцезнаходження пристроїв, що використовують її послуги, проте не зазначено, як саме.

В Google стверджують, що роблять це для забезпечення кращих результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.

"Наприклад, ви можете отримувати прогнози заторів, переглядати фотографії, згруповані за місцем, отримувати рекомендації на основі відвіданих місць і навіть знайти загублений телефон", — коментують виданню ситуацію в Google.

В компанії також зазначають, що це особистий вибір кожного, службу локації можна вимкнути. Однак, якщо це зробити, доступ до деяких додатків може бути закритий.

Ще одна небезпечна річ, яку може робити смартфон і про яку можна не здогадатись — це функція "Ваші місця", які Google формує самостійно.

У всіх смартфонах є GPS-модуль, за допомогою якого пристрій визначає місцезнаходження та прокладає потрібний маршрут. Телефон запам’ятовує всі місця, які відвідуються і коли. Їх можна переглянути в Google Maps.

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Ці налаштування встановлені за замовчанням на Android-пристроях, тому, якщо вам важлива ваша приватність, їх краще вимкнути.

А якщо не Android

Якщо ви власник iPhone — це, звичайно, привід радіти, але не такий великий, як здавалося б. Незважаючи на те, що iPhone вважається більш захищеним, тут також є свої причини для засмучення.

По-перше, Google збирає інформацію за допомогою усіх своїх сервісів. Тобто навіть якщо смартфон на iOS, а не на Android, проте власник користується пошуковою системою Google, вся інформація зберігається.

Якщо до всього цього користувач ще використовує пошту Gmail, інформація на усіх пристроях, з яких він залогінився у пошту, синхронізуються. Тобто, те, що ви шукали з телефона може раптом з’явитися у вигляді контекстної реклами на робочому комп’ютері.

Наприклад, був випадок з Михайлом Добкіним, коли він звинуватив Українську правду в неперебірливості рекламою, хоча реклама було контекстною і до неї цілком могла призвести саме техніка "крос-пристрою".

По-друге, смартфони Apple також були помічені у шпигунстві. Останнього разу інженер компанії Google виявив проблему з налаштуваннями приватності в iOS, яка дозволяла програмам на iPhone вести приховану зйомку.

Для цього додатку досить було отримати від користувача дозвіл на доступ до камери, після чого він міг в будь-який час робити фото і записувати відео з фронтальної та основної камер.

Під ковпаком

Величезна кількість інформації може бути зібрана зі смартфонів незалежно від їх виробника, як під час активного використання, так і під час роботи в фоновому режимі.

Ця інформація може включати місце розташування користувача, історію пошуку в інтернеті, активність у соціальних мережах, рівень доходів та біометричні дані.

Якщо давати доступ до цієї інформації якомусь додатку, треба пам’ятати, що він може передавати її, кому заманеться. Внаслідок цього сторонні компанії можуть відслідковувати, де ви знаходитесь, як швидко ви рухаєтеся і що взагалі робите.

Дуже мало програм публікує свою політику щодо конфіденційності користувачів, але навіть якщо вони це роблять, зазвичай це довгі юридичні документи, які більшість людей не читає і не розуміє.

Ніхто не пише прямо: "Ви можете дати нам доступ до своєї телефонної книги, але, можливо, вам та вашим друзям прийде кілька смс від таксі", як це нещодавно було з додатком GetContact.

За даними дослідження, сім з десяти мобільних додатків відправляють зібрану інформацію третім особам.

Інтернет-ідентифікація користувачів не захищається законодавством. Дослідження показує, що дані проходять через національні кордони і часто потрапляють до країн із "недружніми" законами про конфіденційність. Такими як США, Великобританія, Франція, Сінгапур, Китай та Південна Корея — шість країн, де впроваджені технології масового спостереження .

Відстежуючи весь потік даних, смартфони формують детальний профіль свого користувача. Вони можуть розповісти про інтереси користувача, його вподобання, політичні чи релігійні погляди, сексуальну орієнтацію та інше.

При цьому дані з різних програм доповнюють один одного. Таким чином смартфон збирає на користувачів чималі портфоліо, які можуть продаватися між компаніями без попередження, а тим більше згоди.

Найбільш очевидною причиною для компаній, що збирають інформацію про фізичних осіб, є отримання прибутку, надання цільової реклами та персоналізованих послуг.

Це може вилитись у те, що наступного разу реклама Google запропонує вам потрібні курси, про які ви вже давно думали, що насправді зручно. Або ж, навпаки, приховає від вас оголошення про оренду житла, якщо ви належите до певної етнічної групи, яка не імпонує орендодавцю, або оголошення про роботу, якщо ви не відповідаєте віковим вимогам роботодавця.

Крім того, дані соціальних мереж, незважаючи на їх сумнівну достовірність, також можуть використовуватися для розрахунку кредитоспроможності.

Неможливо передбачити та виявити повний спектр способів, якими смартфон може збирати та використовувати вашу інформацію. Наведені вище факти — це лише невелика частка того, що вже стало відомо.

Єдине можна сказати напевно: смартфони є своєрідними пристроями спостереження 21 сторіччя, і всі, хто їх використовує, в певній мірі ризикують.