Нацбанк визначив сім стратегічних цілей

Національний банк презентував Стратегію центрального банку, яка встановлює цілі на середньостроковий період.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк має чітке бачення та програму: ми продовжимо працювати на забезпечення цінової та фінансової стабільності, разом із фінансовим сектором сприятимемо економічному зростанню", – зазначив голова Національного банку Яків Смолій.

"Реалізація цього бачення буде здійснюватися за сьома напрямками розвитку. Шість спрямовані назовні – на задоволення потреб фінансової екосистеми. Одна з важливих передумов для їх досягнення – висока інституційна спроможність центробанку. Розуміючи це, Національний банк ставить перед собою і внутрішню ціль – стати сучасним, відкритим, ефективним, незалежним центральним банком", - йдеться у повідомленні.

Стратегія Національного банку складається з таких цілей:

низька та стабільна інфляція;

стабільна, прозора та ефективна банківська система;

відновлення кредитування;

ефективне регулювання фінансового сектору;

вільний рух капіталу;

фінансова інклюзія;

сучасний, відкритий, незалежний, ефективний центральний банк.

"Ми проаналізували потреби учасників фінансової екосистеми, умови середовища, у якому вони працюють, тенденції, що впливатимуть на екосистему в майбутньому. На базі цього аналізу ми і сформували стратегію Національного банку – дорожню карта, якою ми будемо керуватися найближчі роки для досягнення визначених семи цілей", – зазначив Смолій.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.

Економічна правда