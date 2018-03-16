Львів може стати першим містом без маршруток

Транспортна комісія депутатів Львівської міськради підтримала петицію городян про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту і великих автобусів.

Про це пише НВ.

Повний перехід на електротранспорт і автобуси необхідно здійснити протягом п'яти років, вирішила комісія.

Остаточне рішення про відмову від маршрутних таксі повинна прийняти міськрада. Питання може бути винесено на розгляд вже наступного тижня.

За словами представника депутатської комісії Романа Іванціва, компаніям, які зараз регулюють рух маршруток, може бути запропоновано інше співробітництво.

Великі автобуси в містах - це практика європейських країн, зазначив перший заступник голови Держслужби з безпеки на транспорті В'ячеслав Дідковський.

За його словами, відмова від маршруток допоможе розвантажити міську мережу.

Якщо ініціативу підтримає міська рада, Львів стане першим обласним центром України без маршрутних таксі.

Найближче пленарне засідання Львівської міськради заплановано на 22 березня.

Нагадаємо, в Україні стартувала реформа ринку автобусних перевезень.

7 лютого уряд затвердив зміни до двох постанов, які стосуються порядку проведення конкурсу на регулярних автобусних маршрутах та правил надання послуг на автомобільному транспорті.

Рекомендуємо почитати: Реформа автобусних перевезень: коли завершиться ера жовтих "Богданів"