OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О сговоре ОККО и WOG, законопроекте о валюте и немного космоса.
О санкциях. ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний.
Об ОККО и WOG. В течение 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и дизтопливо, также операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.
О валюте. Президент Петр Порошенко подписал и предложил Верховной Раде законопроект "О валюте".
О налоговой амнистии. Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии в Украине, чтобы украинцы могли уплатить соответствующий налог, завести деньги в Украину и законно инвестировать средства в украинскую экономику.
О налоге на выведенный капитал. Президент Петр Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал перед его регистрацией в Верховной Раде.
Об учетной ставке. НБУ "притормозит" повышение учетной ставки.
О космосе. Украина хочет запускать ракеты на орбиту из Австралии.
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