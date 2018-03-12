WOG та ОККО синхронно підвищували ціни на бензин - АМКУ

Протягом 2017 року в мережах АЗС WOG і ОККО спостерігалися найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.

Про це йдеться в річному звіті Антимонопольного комітету України за 2017 рік, передає "НефтеРынок".

В АМКУ повідомляють, що в період з 1 січня по 19 грудня 2017 року ціни на бензин А-95 і дизельне паливо на АЗС WOG та ОККО виросли на 17,3% і 21,7% відповідно. В антимонопольному відзначають, що ТОВ "ОККО Рітейл" і ТОВ "ВОГ Рітейл" на одному рівні встановлювали ціни на АЗС, підвищуючи їх синхронно або з інтервалом в 1-2 дні.

"ОККО Рітейл" і "ВОГ Рітейл" встановлюючи на одному рівні ціни на високооктанові бензини А-95 і дизельне паливо, при відсутності об'єктивних причин для вчинення таких дій, усувають конкуренцію між собою і створюють передумови для підвищення іншим учасникам", - йдеться в звіті АМКУ.

У зв'язку з вищевказаним фактом, розпорядженням держуповноваженого АМКУ від 21 грудня 2017 року, щодо "ОККО Рітейл" і "ВОГ Рітейл" було розпочато розгляд справи, за ознаками порушень у вигляді антиконкурентних і узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації нафтопродуктів.

На сьогоднішній день органи комітету здійснюють збір і аналіз доказів у зазначеній справі, в тому числі, проводять позапланові перевірки членів "Нафтогазової асоціації України", куди входять ОККО і WOG.

Нагадаємо, в період з 7 по 12 березня мережі АСЗ ОККО і WOG знизили роздрібні ціни на всі види пального на 50 копійок за літр.