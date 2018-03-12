Звездные войны: как шахты Януковича поссорили Кононенко и министра

Борьба за шахты Александра Януковича набирает обороты. На активы претендуют люди министра энергетики Игоря Насалика и команда приближенного к президенту нардепа Игоря Кононенко.

Пока прогрессивный мир думает, как реструктуризировать угледобывающую отрасль, а такие страны как Англия и Германия прощаются с последним шахтами, в Украине не прекращаются "угольные войны".

Главные участники войн — непубличные украинские бизнесмены вроде Виталия Кропачева, об успешной экспансии которого "Экономическая правда" уже неоднократно писала.

За последние два года Кропачев из малоизвестного Торезского бизнесмена превратился в мощного игрока, который активно скупает угольные шахты, получает контроль над государственными угледобывающими предприятиями и с легкостью отбирает каналы сбыта у предприятий Рината Ахметова.

Однако, как обычно бывает, большинство таких быстро растущих "на дрожжах" бизнесменов являются креатурами известных представителей власти, и выполняют они фактически роль смотрящих. Поэтому, когда за шахты борются так называемые "смотрящие", воюет в этот момент еще и властная верхушка.

Именно с обострением этой борьбы объясняется черная полоса в жизни уже упоминавшегося Виталия Кропачева. В январе в его офис с обысками пришли НАБУ, а в феврале в продаже двух своих шахт — "Новогродовская" и "Россия" — ему отказала команда старшего сына президента беглого — Александра Януковича.

Если в первом эпизоде ​​сложно кого-то винить, то автор второй проблемы — министр энергетики Игорь Насалик. Последний всерьез взялся за торезского бизнесмена и хочет лишить его контроля над финансовыми потоками угледобывающих предприятий.

Этот план команде министра помогает реализовывать другой непубличный бизнесмен из Западной Украины — Андрей Венгрин, под контроль которого уже отошло несколько крупных угольных активов Львовско-Волынского бассейна. Следующая цель "связки" Венгрин-Насалык — шахты Донбасса.

Однако, первые попытки продвижения на Восток была мгновенно пресечена: в защиту интересов Кропачева стал его куратор - близкий друг президента, нардеп Игорь Кононенко.

Идти на лобовое противостояние с командой президента министр не рискнет, но давать задний ход уже поздно.

Его оппоненты уже раскрутили маховик войны. Ее первой жертвой стала "правая рука" Насалыка — Галина Карп, которую правоохранители поймали "на горячем", когда она договаривалась с тем самым бизнесменом из Западной Украины Андреем Венгриным о распределении предложенных шахтерам бюджетных денег.

ЭП более подробно объясняет, кто с кем сейчас воюет, кто вовлечен в эту войну, и чем это может закончиться.

Горное дело

О срыве покупки Кропачевым шахт "Новогродовская 1-3" и "Россия" стало известно на прошлой неделе. По его версии, это произошло из-за продавца — представителей Александра Януковича, которые "вышли из переговоров".

Те в свою очередь обвиняют в отмене сделки "смотрящего", утверждая, что Кропачев не выполнил инвестиционных обязательств по этому проекту. Впрочем, поиски виноватых в этой истории стали неинтересными почти сразу: выяснилось, что "Новогродовская 1-3" и "Россия" все-таки сменили собственника.

Вместо Александра Сичинавы, экс-главы набсовета "Всеукраинского банка развития" Александра Януковича, этими шахтами стал владеть бизнесмен из Макеевки Валерий Атанов. Он представляет интересы Эдуарда Бондаренко — главы "Донбассэнерго", контролируемой Александром Януковичем.

Этот факт позволил предположить, что шахты сменили хозяина лишь формально. Мол, старший сын экс-президента переложил их из одного своего кармана в другой. Однако эту версию опровергло несколько источников ЭП.

По их данным, в этой сделке Бондаренко выступил самостоятельным игроком: он намерен развивать "Новогродовскую 1-3" и "Россию" в партнерстве с Насалыком.

"Между ними прошло несколько встреч, в том числе в Минэнерго. Рассматривают этот проект как бизнес-партнеры. Договорились запустить несколько лав. Министр поедет в Селидово на их запуск", — говорит источник ЭП в Минэнерго.

Что объединяет министра от БПП с "регионалом"? Взаимная зависимость.

Бондаренко партнерство с Насалыком интересно тем, что последний обладает административным ресурсом. Это не будет лишним. Обе шахты работают на "птичьих правах", разрабатывая залежи угля одноименных государственных шахт. Они входят в состав ГП "Селидовуголь", которое подчиняется министерству.

Насалыку это партнерство интересно вдвойне. Во-первых, Бондаренко в отличие от министра давно работает в отрасли и способен наладить работу шахт. Во-вторых, контроль над ними влечет за собой контроль над одноименными госшахтами, управлять которыми рассчитывал оппонент Насалыка Кропачев.

У нас к вам дело

Сорвав сделку угольному "смотрящему", глава Минэнерго ослабил его позиции. Однако ответ оказался мощнее. На следующий день после смены собственника обеих шахт Кононенко заявил о необходимости лишить эти компании активов.

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"На "Селидовугле" непрозрачная собственность. Этот комплекс принадлежит государству, но внутри него есть частные лавы. Из-за непрозрачной собственности возникают разные схемы и механизмы добычи угля.

Получается, что прибыль вымывается на частные структуры, а шахтеры, работающие в госструктурах, не получают зарплату. Я не сторонник реприватизации, но в случае с "Селидовуглем" решением был бы пересмотр того, как лавы попали в частные руки, и их реприватизация", — сказал Кононенко.

За два года неофициального управления угольной отраслью Кропачевым это первый случай, когда Кононенко встал на защиту его интересов публично.

Случай беспрецедентный, но этим не ограничилось. В рамках войны за контроль над шахтами Кононенко взялся расшатывать позиции Насалыка. Под горячую руку попала креатура Насалыка первый замглавы Минэнерго Галина Карп.

"Я лично видел оперативную видеозапись, где Карп обсуждает вопросы по "Селидовуглю". Она говорит о распределении денег, которые государство выделило на закупку самоспасателей для госшахт", — сообщил ЭП председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Речь идет о 100 млн грн, изысканных из госбюджета после случившейся в марте 2017 года аварии на шахте "Степовая", которая входит в состав ГП "Львовуголь".

По данным источников ЭП, под давлением этого видео Карп согласилась написать заявление об отставке. В Минэнерго не комментируют ее возможный уход, но если он состоится, это будет приличный удар по позициям Насалыка.

Самое интересное, что этой потерей он не ограничится. На упомянутой видеозаписи собеседником Карп, по данным Волынца, является бизнесмен Венгрин, который также близок к министру. У широкого круга игроков угольного рынка эта фамилия не на слуху, но в Минэнерго его знают не первый год.

"На "тридцатке" (улица Хрещатик, 30 в Киеве, где расположено Министерство энергетики. — ЭП) он появился еще при Демчишине, с которым его познакомил Шухевич (глава УНА-УНСО. — ЭП). После увольнения Демчишина Венгрин пропал, но потом всплыл", — говорит источник в министерстве.

По его словам, Венгрин нашел общий язык с Насалыком и сохранил контроль над рядом активов. Среди них — шахты ГП "Волыньуголь" и "Львовская угольная компания" Натальи Королевской, которой принадлежит единственная углеобогатительная фабрика на Западной Украине "Червоноградская".

Сейчас, когда под ближайшей соратницей министра зашаталось кресло, она может потянуть с собой на дно и Венгрина. Однако этот процесс будет не инерционным, а продуманным: потеря Венгриным административной поддержки в Киеве влечет за собой утрату им контроля над шахтами Западной Украины.

Именно это и нужно Кропачеву, который уже второй год безуспешно пытается взять под свой контроль "Львовскую угольную компанию".