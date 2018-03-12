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Порошенко пропонує здійснити податкову амністію

Понеділок, 12 березня 2018, 16:05
 

Президент Петро Порошенко виступає за проведення податкової амністії в Україні, щоб українці могли сплатити відповідний податок, завести гроші в Україну й законно інвестувати кошти в українську економіку.

Про це президент заявив на зустрічі з представниками бізнес-спільноти, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я пропоную ще раз повернутися до обговорення так званої нульової декларації. Ми не можемо говорити про те, що кожен українець у чомусь винен, потрібно дати можливість кожному українцеві сплатити відповідний податок, відповідно до закону, завести гроші в Україну, інвестувати їх в українську економіку й почуватися вільним громадянином вільної країни", - сказав він.

Глава держави запропонував присутнім долучитися до розроблення законопроекту про так звану нульову декларацію.

"Я його не подаватиму зараз. Але якщо ви це підтримуєте, я пропоную нашу спільну роботу для того, щоб захистити насамперед малий і середній бізнес", - зазначив президент.

Нагадаємо, у парламенті був зареєстрований законопроект № 8089, яким передбачено повне скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою.

Економічна правда

Порошенко податки
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