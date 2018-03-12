Податок на виведений капітал впроваджувати рано - Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає необхідним додаткове обговорення законопроекту про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал перед його реєстрацією у Верховній Раді.

Про це він сказав під час зустрічі із представниками бізнесу.

"Нацрада реформ ще раз винесе на обговорення перехід до нової моделі оподаткування прибутку, покликаної стимулювати інвестиційну діяльність, а саме на оподаткування розділеного доходу підприємств. Я не буду його зараз підписувати, вносити в парламент. Я вважаю, що із цього приводу необхідна чесна дискусія з нашими іноземними партнерами й з асоціаціями бізнесу", - сказав він.

Порошенко пропонує в якості компромісного варіанту ввести податок на виведений капітал для малого і середнього бізнесу.

"Я готовий до будь-яких компромісів... На перших етапах це може стосуватися малого і середнього бізнесу", - сказав він.

Порошенко віддав доручення Міністерству фінансів надати нові розрахунки фінансового результату і аргументацію введення податку на виведений капітал, оскільки існуючі розрахунки є некоректними.

"Розрахунок на те, що у нас будуть залучені до держбюджету тільки дивіденди, некоректний", - зазначив президент.

Національна рада реформ при президенті розглянула цей документ 2 березня, після чого секретар ради, заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що Порошенко внесе законопроект на розгляд парламенту найближчим часом.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3% .

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Економічна правда