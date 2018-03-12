НБУ "пригальмує" підвищення облікової ставки

Члени комітету з монетарної політики НБУ сумніваються в необхідності подальшого підвищення облікової ставки в квітні.

Про це свідчать підсумки дискусії членів комітету.

Члени Комітету зазначили, що бачення наступного рішення щодо облікової ставки зараз відрізняється від того, яке переважало під час обговорення рішення на початку року.

Під час засідання всі члени комітету зійшлися на думці, що в разі підвищення облікової ставки до 17%, необхідність подальшого її підвищення в квітні не є очевидною.

Нагадаємо, 1 березня Національний банк підняв облікову ставку на 1 процентний пункт до 17%.

Підвищення облікової ставки стало четвертим поспіль і було відповіддю на відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків.

27 жовтня 2017 року НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%. У грудні 2017 року Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

25 січня облікова ставка зросла на 1,5 процентних пункти до 16%.

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Економічна правда