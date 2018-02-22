OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О хайперлупе в Украине, Ryanair в Борисполе и точки 4G.

О Hyperloop. Анонсированный Омеляном Hyperloop - не шутки. В городе Днепр начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Как будет происходить строительство - рассказал Министр инфраструктуры.

О Ryanair. Самолет Ryanair действительно прилетал на переговоры. Детали не разглашаются, но известно, что лоукост будет летать из Борисполя и Львова.

О 4G. Стало известно, где 4G появится в первую очередь - в нескольких крупных городах, а также на юге и западе страны.

О борьбе с коррупцией. Украина поднялась на одну позицию выше в исследовании Transparency International "Индекс восприятия коррупции". Однако динамика роста государства уменьшилась в два раза.

Об обысках. В киевском офисе крупной IT-компании Cogniance прошел обыск.

О "Газпроме". Российский "Газпром" отказался от идеи взыскании с НАК "Нафтогаз Украины" оплаты газа, поставленного на оккупированную территорию Донбасса.

Об НБУ. НБУ может получить нового главу уже 1 марта, а председатель Совета НБУ предлагает забрать у Нацбанка часть резервов.

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