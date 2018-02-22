У київському офісі великої IT-компанії пройшов обшук

22 лютого в офісі великої української IT-компанії Cogniance в Києві пройшов обшук.

Про це повідомили співробітники компанії, передає ain.ua.

Співробітники СБУ прийшли в офіс Cogniance вранці, діяли за звичною схемою: нікого в приміщення не пускали і не випускали.

Приблизно до обіду робота компанії була паралізована.

В обід оперативні заходи були закінчені, офіс розблоковано, співробітників відпустили додому.

За даними власника юридичної компанії "Міллер" Масі Найєма, Cogniance - не єдина IT-компанія, яку сьогодні обшукали - таких близько десятка.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що обшуки проходили на підставі постанови Печерського суду "про проведення Огляду комплексу нежитлових приміщень", видане на підставі клопотання слідчого з управління по розслідуванню особливо важливих справ Генеральної прокуратури.

"Щоб ви розуміли, кримінальна справа, в рамках якої проходять ці слідчі дії, взагалі стосується зловживання службовими особами Департаменту містобудування та архітектури КМДА. На обшуку пара слідчих. Два понятих і якийсь спецзагін поліції", - написав Найєм.

За його словами, слідчі заборонили вести відеофіксацію оперативних заходів, погрожуючи вилучити телефони.

Співробітників, які встигли зробити фото, змусили їх видалити.

Однак ще в листопаді депутати схвалили заборону на проведення "маски-шоу", прийнявши відповідний законопроект, в якому, серед іншого, дозволяється знімати процес на відео і забороняється вилучати техніку.

Cogniance надає послуги з розробки програмного забезпечення, тестування, дизайну на міжнародному ринку.

За оцінками DOU, в компанії працює більше 300 осіб. В цьому році компанія зайняла 40 місце в рейтингу найбільших IT-роботодавців України.