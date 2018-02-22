Омелян розповів про етапи будівництва Hyperloop в Україні

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Міністр інфраструктури розповів подробиці реалізації проекту з будівництва надшвидкої транспортної системи Hyperloop в Україні.

Про це він розповів на прес-конференції.

"Для себе ми розробили три стадії реалізації проекту. Перша стадія повністю лежить на плечах Національної академії наук", - сказав Омелян.

"Ми сподіваємося, що найближчого часу цей проект буде затверджений як пріоритетний. Ми отримаємо наукову оцінку, щоб прорахувати всі ризики, а також вплив на регуляторне середовище", - додав міністр.

Після цього проект переходить у другу стадію.

"Друга стадія - тестовий майданчик, який буде розміщений в Дніпрі. Під це ми хочемо залучити, в першу чергу, приватні інвестиції", - повідомив він.

За словами Омеляна, після проходження тестового етапу "ми переходимо до промислового будівництва. Це третій етап".

Міністр інфраструктури зазначив, що на реалізацію всіх трьох етапів може піти багато часу.

"Не треба очікувати, що завтра ми відкриємо двері, сядемо в капсулу і "помчимо". Бо навіть на світовому рівні ця система не є досконалою", - резюмував він.

Як стало відомо 22 лютого, у місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Микола Топалов, Олександр Колесніченко, ЕП.